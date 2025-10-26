VfR Baumholder II jetzt Erster Wildenburg kegelt den TuS Hoppstädten von der Spitze 26.10.2025, 21:19 Uhr

i Fabian Petry gelingt mit gestrecktem Fuß der 1:1-Ausgleich ür den SV Mittelreidenbach. Letztlich nutzte der Treffer nichts. Gastgeber SV Weiersbach setzte sich mit 5:2 durch. Stefan Ding

In der Fußball-A-Klasse gibt es einen neuen Spitzenreiter. Der VfR Baumholder II profitierte von der Niederlage des TuS Hoppstädten bei der Spvgg Wildenburg und dem eigenen Auswärtssieg in Rhaunen. Derweil jubelte der SV Weiersbach im Keller.

Durch die 0:3-Niederlage des TuS Hoppstädten bei der Spvgg Wildenburg, die auf Rang drei kletterte, übernahm der VfR Baumholder II, der das Spitzenspiel in Rhaunen gewann, die Tabellenführung. Im Kellerduell besiegte SV Weiersbach den SV Mittelreidenbach und stürzte das Schlusslicht noch weiter in die Krise.







