In der Fußball-A-Klasse gibt es einen neuen Spitzenreiter. Der VfR Baumholder II profitierte von der Niederlage des TuS Hoppstädten bei der Spvgg Wildenburg und dem eigenen Auswärtssieg in Rhaunen. Derweil jubelte der SV Weiersbach im Keller.
Lesezeit 5 Minuten
Durch die 0:3-Niederlage des TuS Hoppstädten bei der Spvgg Wildenburg, die auf Rang drei kletterte, übernahm der VfR Baumholder II, der das Spitzenspiel in Rhaunen gewann, die Tabellenführung. Im Kellerduell besiegte SV Weiersbach den SV Mittelreidenbach und stürzte das Schlusslicht noch weiter in die Krise.