Woche für Woche besticht die A-Klasse mit Spitzenspielen. Im Salinental steigt ein Verfolgerduell, und auch Spitzenreiter TuS Waldböckelheim muss sich mit einem ambitionierten Kontrahenten auseinandersetzen.
Lesezeit 3 Minuten
Nach zunächst starkem Beginn und der zwischenzeitlichen Tabellenführung hat die SG Alsenztal in den vergangenen Spielen einige Punkte liegen lassen. Nach drei Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen steht das Team in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach derzeit mit zwölf Punkten auf Platz sieben.