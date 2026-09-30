SG Alsenztal in Ergebniskrise Weingärtner hat Platz eins nicht aus den Augen verloren Jens Fink 30.09.2026, 15:22 Uhr

i Die SG Gräfenbachtal (schwarze Trikots, im Duell mit dem TSV Hargesheim) tut sich weiterhin schwer, zu Punkten zu kommen. In Oberhausen wartet eine schwere Aufgabe. Klaus Castor

Woche für Woche besticht die A-Klasse mit Spitzenspielen. Im Salinental steigt ein Verfolgerduell, und auch Spitzenreiter TuS Waldböckelheim muss sich mit einem ambitionierten Kontrahenten auseinandersetzen.

Nach zunächst starkem Beginn und der zwischenzeitlichen Tabellenführung hat die SG Alsenztal in den vergangenen Spielen einige Punkte liegen lassen. Nach drei Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen steht das Team in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach derzeit mit zwölf Punkten auf Platz sieben.







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