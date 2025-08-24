In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld steht kein Team mehr mit weißer Weste da. Die Spvgg Wildenburg verlor beim bis dato punktlosen ASV Langweiler/Merzweiler, und der TuS Mörschied II spielte beim SV Weiersbach – beim einzigen Remis des vierten Spieltags – nur 2:2. Der FC Brücken fuhr gegen den Bollenbacher SV seine ersten Punkte ein und stürzte den Kontrahenten tief in den Tabellenkeller.

SV Mittelreidenbach – SV Buhlenberg 3:5 (2:1). Lukas Rieth brachte die Gäste in Front. Jegor Ditz drehte per Doppelpack (24., 34.) den Spieß um. SVB-Trainer Kevin Conde besorgte kurz nach Wiederanpfiff den Ausgleich (49.). Dann traf der Mittelreidenbacher Trainer Florian Herzog zur erneuten Führung der Gastgeber (62.). Doch Yannik Michels (72.), Conde (82.) und ein Eigentor von Kevin Reidenbach (86.) ließen am Ende die Buhlenberger jubeln. Es gab jeweils eine Zeitstrafe für den SVM (49.) und die Gäste (84.) und einmal Rot gegen Mittelreidenbach (85.).

ASV Langweiler/Merzweiler – Spvgg Wildenburg 1:0 (0:0). „Es war ein 0:0-Spiel, aber wir haben eben den einen Fehler genutzt“, erklärte der Langweilerer Trainer Mario Gailing den knappen Erfolg. Zuvor hatten der ASV drei Niederlagen am Stück und die Gäste drei Siege in Folge eingefahren. Die entscheidende Szene fand in der 77. Minute statt. Luca Steinmann eroberte den Ball im Mittelfeld und machte sich auf den Weg. Sein schönes Solo schloss er mit dem Siegtreffer ab. In der ersten Minute hatte Steinmann bereits die Chance zur Führung gehabt, aber er verlor das Duell gegen den Wildenburger Torwart Tim Clever. Gailing lobte den „guten Einsatz“ gegen einen „starken Gegner“. Luca Michel (ASV/86.) erhielt eine Zeitstrafe.

SG Rhaunen/Bundenbach – SV Niederwörresbach 3:2 (0:2). Im ersten Abschnitt waren die Gäste besser und führten verdient mit 2:0. „Wir waren zu saftlos und nicht präsent“, monierte SG-Trainer Artur Wirt. Die beiden Treffer von Dominik Uhl (20.) und Julian Gräff (45.+2) stellten das Optimum an Effizienz dar, denn es waren die einzigen beiden Torchancen des ersten Durchgangs. Nach Wiederanpfiff präsentierten sich die Gastgeber besser und kamen gleich zu drei guten Chancen. Doch Unvermögen und ein sehr starker Torwart Fabian Stoffel – laut Wirt „der beste Mann der Gäste“ – verhinderten Zählbares. Dann gab es die große Gelegenheit für den SVN, auf 3:0 zu stellen, aber Gräff ballerte aus sechs Metern übers Tor (63.). „Wenn da das 0:3 fällt, verlieren wir das Spiel“, war sich Wirt sicher. Stattdessen gelang Walter Buchholz nach einem Freistoß der Anschlusstreffer (74.). Drei Minuten später egalisierte Heinrich Löwen (77.), dem auch der Siegtreffer gelang (89.). „Glücklich, aber nicht unverdient“, bilanzierte Wirt.

FC Bärenbach – TuS Hoppstädten 1:2 (1:0). „Bis auf die zwei Treffer hatte der TuS Hoppstädten im ganzen Spiel nur noch eine weitere Torchance“, ärgerte sich der Bärenbacher Trainer Johannes Mudrich über die Niederlage. Zunächst verhinderte FCB-Keeper Niklas Stenzhorn mit einer guten Parade einen Rückstand (30.), dann gingen die Gastgeber durch Laszlo Grub, der nach prima Vorarbeit von Leon Kaiser netzte, in Front (44.). „Wenn die Rote Karte nicht passiert, gewinnen wir wohl 1:0, denn der TuS Hoppstädten hatte keine Durchschlagskraft“, wies Mudrich auf die spielentscheidende 71. Minute hin. „Rot geht in Ordnung. Miguel Grub wurde zwar in die Bande gecheckt, ohne dass es geahndet wurde, aber da muss er natürlich ruhig bleiben“, kommentierte Mudrich den Platzverweis wegen Nachtretens. „Anschließend haben wir viel zu lasch verteidigt, der geht da durch drei Leute durch“, bemängelte Mudrich das Abwehrverhalten, als sich Luca Baatz im Strafraum gegen drei Verteidiger durchsetzte und den Ausgleich erzielte (73.). Drei Minuten später köpfte Sebastian Schöpfer, der am langen Pfosten „viel zu frei war“, zur Führung der Gäste ein (76.). Der FCB konnte danach keine wirklich gefährliche Aktion mehr heraufbeschwören. Kritik übte Mudrich am Unparteiischen, bei dem er „keine Linie“ und „viele falsche Entscheidungen“ sah und dessen Leistung er als „unterirdisch“ einstufte. Die Bärenbacher Julian Schiel (21.) und Sandro Setz (90.) erhielten Zeitstrafen.

Spvgg Fischbach – SV Heimbach 3:0 (1:0). „Eine Top-Sache“, freute sich der Fischbacher Trainer Martin Fey über das späte Führungstor im ersten Abschnitt (44.). Bei einem Konter rettete der Heimbacher Keeper Kareem Gray zwar noch gegen Kevin Usinger, doch der Ball kam zum mitgelaufenen Elias Fuhr, der mit einem schönen Lupfer aus 20 Metern für die Pausenführung der Eulen sorgte. „Es war eine chancenarme Partie“, fasste Fey das Spiel zusammen und ergänzte: „Der SV Heimbach hatte mehr Ballbesitz, doch das war geplant. Wir wollten vor allem hinten stabil stehen.“ Dass dieses Mal hinten die Null stand, freute Fey besonders, da es im vorigen Heimspiel sechs Gegentore gegeben hatte. Zum Auftakt der zweiten Hälfte kam die Spvgg wach und heiß aus der Kabine und startete mit drei Riesenchancen durch zweimal Fuhr und Luis Martinez. „Das waren Top-Möglichkeiten, eigentlich Hundertprozentige. In der Phase müssen wir das Ding zumachen“, kritisierte Fey mangelnde Effizienz. Der zweite Treffer fiel durch einen Foulelfmeter, den Tim Purper verwandelte (59.). „Das war keiner“, gab Fey zu. In der Folge kam von Heimbach zu wenig Druck, um den Fischbacher Sieg noch ins Wanken zu bringen. Nach Kevin Hartmanns Vorarbeit musste Fuhr nur den Fuß hinhalten, um einen Konter abzuschließen (90.+1). Zu diesem Zeitpunkt waren die Gäste in Unterzahl, da Marvin Jung eine Zeitstrafe (81.) absaß.

SV Weiersbach – TuS Mörschied II 2:2 (1:1). In der ersten Minute gab es eine Ecke für den TuS, nach der Patrick Bill zur Gästeführung traf. „Das war ein Hallo-Wach-Effekt“, kommentierte Stefanie Blinn vom Weiersbacher Vorstand das frühe Gegentor. Die Gastgeber standen danach kompakt und kreierten einige Chancen, doch es dauerte bis zur 27. Minute, bis Zählbares heraussprang. Nach einem Steckpass von Niklas Kunz traf Max Merker zum verdienten Ausgleich. „Die ersten 15 Minuten gehörten den Mörschiedern“, sagte Blinn über den Beginn des zweiten Abschnitts. Nach einem langen Ball brachte Fabian Rosner den Gast erneut in Führung (56.). Ab der 70. Minute hatten die Gastgeber mehr vom Spiel, doch es gab kaum Spielfluss. Beide Mannschaften waren erfolgreich darin, mit viel Kampf und Nickligkeiten Spielkombinationen des Gegners im Keim zu ersticken. In der Nachspielzeit schlug der SVW einen langen Freistoß in den Sechszehner. Gewühl, überlegtes Querlegen auf Alex Welsch im Fünfer, Einschieben – 2:2 (90.+1). Es gab sogar noch die Chance zum Sieg der Hausherren, die Trainer Timo Blinn jedoch vergab (90.+3). Mit dem gerechten Remis, dem ersten Punktverlust der Gäste in dieser Saison, war der Aufsteiger dennoch sehr zufrieden.

FC Brücken – Bollenbacher SV 3:0 (3:0). Als Erleichterung empfand FCB-Trainer Stanislav Gonscharik die ersten drei Saisonpunkte, nachdem es zuvor einen Fehlstart mit drei Niederlagen in Folge gegeben hatte. „Es war unsere Pflicht zu gewinnen, und von Anfang an hat man den Willen dazu gesehen“, lobte er seine Mannschaft. „Wir waren sehr zweikampfstark und robust und haben nichts zugelassen, der BSV hatte eigentlich nur eine Chance“, freute sich Gonscharik über die Defensive, die zuvor elf Gegentore kassiert hatte. Nach zwei Freistößen bogen die Gastgeber nach fünf Minuten auf die Siegerstraße ein. Den ersten verwandelte Dennis Peters direkt (2.), beim zweiten legte Niklas Geist nach (5.). Nach einer halben Stunde erhöhte Geist auf 3:0. Das war bereits der Endstand, denn Brücken versiebte in der Folge noch einige dicke Dinger. Besonders die „hundertprozentigen“ Chancen von Benjamin Huschke (40.) und ihm selbst (61.) ärgerten den Trainer. Eine Zeitstrafe gegen Jonathan Diaz (FCB/82.) blieb ohne Folgen.

VfR Baumholder II – SG Unnertal 4:0 (1:0). VfR-Coach Jonas Gedratis sprach von einem „würdigen Derby“, das über 200 Zuschauer verfolgten. Er räumte ein: „4:0 hört sich heftiger an, als es war.“ Die Gastgeber kamen gut ins Spiel und gingen bereits nach drei Minuten in Führung. Nach einer Ecke köpfte Jonas Schappert ein. „So, wie wir das trainiert hatten“, freute sich Gedratis. Nach einer Viertelstunde kippte die Partie. „Die SG Unnertal hat das gut gemacht, sie war sehr kompakt“, lobte Gedratis die Gäste, bei denen er Spielertrainer Enrico Willrich und Princewill Amaechi als „Ausnahmespieler“ hervorhob. Die Herrlichkeit der Gäste endete jedoch am Sechszehner. „Riesenchancen gab es keine, das haben wir immer noch irgendwie verteidigt bekommen“, relativierte Gedratis. Auch die Unterzahlphase wegen einer Zeitstrafe gegen Daniel Embacher (41.) überstanden die Gastgeber schadlos. Der Knock-out für die SG Unnertal kam durch zwei Situationen binnen fünf Minuten. Zunächst erhielt SGUler Christopher Clever Gelb-Rot (69.), dann staubte Erik Lutz zum 2:0 ab (74.). Erneut Lutz (78.) und Dominik Pfingst, der einen Freistoß direkt verwandelte (84.), legten zum Endstand nach. Für Gedratis war jedoch das „2:0 schon die Entscheidung“. Zwei Treffer traute er den Gästen nicht mehr zu, zumal dem Gast, der viel investiert hatte, die Kräfte ausgingen.