Derby im A-Klassen-Keller Weiersbach und Heimbach suchen ihren Killerinstinkt Björn Peters 10.10.2025, 13:53 Uhr

i Sicher zupacken möchte der Wildenburger Keeper Tim Clever am Sonntag in Kempfeld gegen die SG Unnertal, um oben dran zubleiben. Das gleiche Ziel verfolgt Maurice Fender (links) mit seinem VfR Baumholder II in Brücken. Stefan Ding

Beim SV Weiersbach geht es am Sonntag um wichtige Punkte im Tabellenkeller der A-Klasse. Doch das allein macht den Reiz des Duells zwischen dem SVW und dem SV Heimbach nicht aus. Nebenbei ist die Partie auch noch ein richtiges Derby.

Der elfte Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld steht an und es fällt auf, dass es in der Tabelle eigentlich kein Mittelfeld gibt. Die Teams der oberen Hälfte, von Tabellenführer TuS Hoppstädten (21 Punkte) bis zum Tabellenneunten, dem SV Niederwörresbach (14 Punkte), trennen lediglich sieben Punkte und die Mannschaften der unteren Hälfte, beginnend mit der zehntplatzierten Spvgg Fischbach (10 Punkte) bis zu Schlusslicht SV Weiersbach (6 ...







Artikel teilen

Artikel teilen