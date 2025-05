Es ist der Spieltag der Abstiegsduelle in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld. Noch immer sind ab dem zehntplatzierten FC Bärenbach (29 Punkte) alle Teams vom Abstieg bedroht. Von diesen sieben Mannschaften stehen sich gleich sechs in direkten Duellen gegenüber. Bereits am Freitag duellieren sich der elftplatzierte SV Heimbach (27 Punkte) und der Tabellen-14. TuS Mörschied II (24 Punkte). Der FC Bärenbach empfängt am Sonntag um 15 Uhr den zwölfplatzierten TuS Veitsrodt (27 Punkte), und die Spvgg Fischbach auf Rang 13 (25 Punkte) muss am Sonntag, ab 15 Uhr, drei Punkte gegen den bereits als Schlusslicht feststehenden Gast vom TuS Oberbrombach einfahren. Auch der Tabellen-15., die SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt (21 Punkte), ist beim Auswärtsspiel am Sonntag, ab 15 Uhr, beim SV Niederwörresbach, fast schon zum Siegen verpflichtet.

Die Maximalzahl von vier Absteigern gibt es freilich nur, wenn zwei Mannschaften aus dem Kreis Birkenfeld aus der Bezirksliga absteigen und der Zweite der A-Klasse Birkenfeld nicht den Aufstieg schafft. Jeder bessere Fall verringert die Absteigerzahl aus der A-Klasse Birkenfeld um ein Team. Im Idealfall (kein Absteiger aus der Bezirksliga, der Erste und der Zweite steigen aus der A-Klasse BIR auf) muss nur der Tabellenletzte runter. Jeder Rang zählt also im Tabellenkeller.

Natürlich will keiner der Kandidaten zu den Absteigern gehören. Was die Coaches der gefährdeten Teams positiv stimmt, mit ihren Jungs den Klassenverbleib zu schaffen, haben die jeweiligen Trainer unterschiedlich beschrieben.Wir haben die Stimmen gesammelt.

Johannes Mudrich vom FC Bärenbach vor dem Spiel gegen Veitsrodt: „Wir betreiben großen Aufwand in Training und Spiel und werden uns dafür am Ende belohnen und die Klasse halten.“ Der FCB hat an den beiden letzten Spieltagen noch beim TuS Mörschied II und zu Hause gegen den SV Buhlenberg zu spielen.

Marvin Ensch vom FCB-Gegner TuS Veitsrodt: „Ich setze auf die Qualität unseres Kaders und darauf, dass meine Spieler jetzt genau wissen, worum es geht. Ich denke, sie werden diese letzten drei Wochen sehr ernst nehmen und Gas geben. Dann sollten wir die nötigen Punkte holen.“ Der TuS tritt an den beiden letzten Spieltagen beim TuS Hoppstädten und geen den TuS Mörschied II zu Hause an.

Martin Fey von der Spvgg Fischbach: „Mich stimmt positiv, dass sich unsere Situation durch den überraschenden und auch etwas glücklichen Sieg letzte Woche in Buhlenberg sehr verbessert hat. Wir müssen natürlich das sicherlich unangenehme Spiel gegen Oberbrombach gewinnen und dann noch möglichst drei weitere Punkte holen. Dann sollte es wenigstens für den viertletzten Rang reichen und damit wären wir mit hoher Wahrscheinlichkeit gerettet.“ Die Spvgg Fischbach gastiert an den beiden letzten Spieltagen bei der Spvgg Wildenburg auswärts und empfängt die SG Idar-Oberstein.

Rüdiger Heckmann von der SG Idar-Oberstein vor der Partie in Niederwörresbach: „Wir müssen weiter an uns glauben und versuchen, die anderen Teams, die uns nach dem negativen Lauf vielleicht schon abgeschrieben haben, zu überraschen. Natürlich haben wir es nicht mehr so richtig in der eigenen Hand, aber wir müssen einfach versuchen, in Niederwörresbach den Bock umzustoßen und vielleicht dann gerade gegen den starken SV Oberhausen unseren ersten Sieg in Hammerstein holen, damit wir am letzten Spieltag in Fischbach noch eine Chance haben, uns zu retten.“ Die SGIO tritt an den beiden letzten Spieltagen zu Hause gegen den SV Oberhausen und bei der Spvgg Fischbach an.

Kevin Hohrein vom SV Heimbach vor dem Spiel gegen Mörschied II: „Wir bleiben drin, weil wir in der Rückrunde sehr konstant sind und viel mehr Punkte als in der Vorrunde gesammelt haben. Ich denke, wir werden in den letzten Spielen die nötigen Zähler holen.“ Der SVH spielt an den beiden letzten Spieltagen auswärts gegen den SV Buhlenberg und zu Hause gegen den TuS Oberbrombach.

Heiko Faller vom TuS Mörschied II vor dem Spiel in Heimbach: „Mich stimmt positiv, dass unser Kader für die letzten Spiele groß genug ist, um alle Positionen doppelt zu besetzen. Wir haben noch einige direkte Duelle mit anderen Teams, die auch um den Klassenverbleib kämpfen. Ich denke, wir benötigen noch sechs Punkte. Da müssen Siege her und nicht wie zuletzt Unentschieden.“ Der TuS bekommt es an den beiden letzten Spieltagen noch mit dem FC Bärenbach zu Hause und dem TuS Veitsrodt auswärts zu tun.

Spannendes Titelrennen

Spannend ist die A-Klasse Birkenfeld bekanntlich aber nicht nur im Tabellenkeller, sondern auch an der Spitze. Drei Mannschaften buhlen um die Meisterschaft. Der Bollenbacher SV führt das Klassement mit 65 Punkten an und muss am Sonntag (15 Uhr) das schwierige Auswärtsspiel beim TuS Hoppstädten bestreiten. Danach – an den beiden letzten Spieltagen – hat der BSV noch Heimrecht gegen den ASV Langweiler und ist Gast in Niederwörresbach.

Über die Hoppstädtener ist am vergangenen Wochenende bereits der FC Brücken gestolpert. Nach der 1:2-Heimniederlage sind die Brückener auf Rang drei abgerutscht. Sie haben 61 Punkte auf dem Konto und müssen am Sonntag (15.15 Uhr) beim ASV Langweiler/Merzweiler ran. An den beiden letzten Spieltagen empfängt der FCB noch den SV Niederwörresbach und ist im direkten Duell beim SV Oberhausen gefordert.

Vom Patzer der Brückener hat der SV Oberhausen profitiert. Mit 63 Zählern ist der SVO Zweiter und empfängt am Sonntag (15 Uhr) die personell gebeutelte, aber recht formstarke Spvgg Wildenburg. Eine Woche später geht es zur SG Idar-Oberstein, ehe dann der FC Brücken womöglich zu einem Endspiel Gast ist.

Außerdem empfängt der SV Mittelreidenbach am Sonntag (15 Uhr) noch den SV Buhlenberg.