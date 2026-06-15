Schiedsrichter-Serie Warum der Lehrwart kein Freund von Google ist Olaf Paare 15.06.2026, 13:15 Uhr

i Schaut beim Spitzenspiel der A-Klasse in Simmertal ganz genau hin: Schiedsrichter Felix Reiser (rechts), der in der Bad Kreuznacher Kreisvereinigung die Aufgabe des Lehrwarts innehat. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Auch der Lehrwart einer Schiedsrichter-Vereinigung hat ein Saisonziel: Ohne Regelverstoß durch die Runde kommen. Im Rahmen unserer Schiedsrichter-Serie stellen wir Felix Reiser vor, der die Unparteiischen im Kreis Bad Kreuznach fortbildet.

Wer ist eigentlich die wichtigste Person in einer Kreisschiedsrichtervereinigung? Der Obmann, der die Richtung vorgibt? Der Einteiler, der entscheidet, wer wann und wo pfeifen darf? Nicht wenige werden sich für Antwort Nummer drei entscheiden und den Lehrwart nennen.







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