Die Kerbespiele brachten der SG Gräfenbachtal, der SG Disibodenberg und der SG Alsenztal kein Glück. Auch der VfL Simmertal tut sich derzeit schwer.
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Der TuS Waldböckelheim ist neuer Spitzenreiter der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Das Team feierte nicht nur seinen siebten Saisonsieg, es profitierte auch davon, dass der VfL Simmertal gegen den TSV Bockenau Punkte liegen ließ. Auf Rang drei hat sich die SG Hüffelsheim II vorgeschoben, die im Spitzenspiel Karadeniz Bad Kreuznach mit 8:0 vom Platz fegte.