Torjägerschuh für Benhur Bayir Vom Außenverteidiger zum Stürmer und Knipser Olaf Paare 22.07.2026, 21:09 Uhr

i Herzlichen Glückwunsch: Sportchef Olaf Paare (Zweiter von links) übergibt den Torjägerpokal an Benhur Bayir (Zweiter von rechts). Darüber freuen sich Levent Kayretli (links) und Bahri Bayir. Klaus Castor

Der Torjägerschuh unserer Zeitung geht in diesem Jahr an einen Quereinsteiger in Sachen Torabschluss. Benhur Bayir von Karadeniz Bad Kreuznach sicherte sich mit 29 Jahren die begehrte Auszeichnung.

Es ist ein klassischer Lauf, der Benhur Bayir den beliebten Torjägerschuh unserer Zeitung beschert hat. Zu Beginn der Saison lief es noch nicht optimal beim Fußballer von Karadeniz Bad Kreuznach, doch plötzlich platzte der Knoten, und die Tore fielen in der Folgezeit wie reife Äpfel.







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