A-Klasse-Gipfel endet remis Vier Zeitstrafen in einer Halbzeit in Mittelreidenbach Stefan Götz 08.03.2026, 21:35 Uhr

i Unentschieden trennten sich Tabellenführer VfR Baumholder II und der SV Buhlenberg im Spitzenspiel der A-Klasse. Die Baumholderer haben nun sieben Punkte Vorsprung auf den TuS Hoppstädten, der als Zweiter zwei Zähler mehr gesammelt hat als Buhlenberg. Stefan Ding

Im Spitzenspiel der A-Klasse Birkenfeld trennten sich der VfR Baumholder II und der SV Buhlenberg 2:2. Der TuS Hoppstädten verkürzte in Mittelreidenbach den Rückstand zum Spitzenreiter auf sieben Punkte. Dabei hagelte es Zeitstrafen.

Im Spitzenspiel VfR Baumholder II gegen SV Buhlenberg gab es eine Punkteteilung. Der TuS Hoppstädten als Zweite, mit einem Spiel weniger, konnte den Rückstand zum Primus daher auf sieben Punkte verkürzen. Im Keller gab es wichtige Siege für den SV Weiersbach, dem jetzt nur noch zwei Punkte zum rettenden Ufer (Platz 13) fehlen.







