Im Spitzenspiel der A-Klasse Birkenfeld trennten sich der VfR Baumholder II und der SV Buhlenberg 2:2. Der TuS Hoppstädten verkürzte in Mittelreidenbach den Rückstand zum Spitzenreiter auf sieben Punkte. Dabei hagelte es Zeitstrafen.
Lesezeit 5 Minuten
Im Spitzenspiel VfR Baumholder II gegen SV Buhlenberg gab es eine Punkteteilung. Der TuS Hoppstädten als Zweite, mit einem Spiel weniger, konnte den Rückstand zum Primus daher auf sieben Punkte verkürzen. Im Keller gab es wichtige Siege für den SV Weiersbach, dem jetzt nur noch zwei Punkte zum rettenden Ufer (Platz 13) fehlen.