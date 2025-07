Klare Kante bezieht der Vorstand des VfL Simmertal zum Ärger über ein Video, in dem das Trikot eines Ex-Spielers verbrannt wird. In der Stellungnahme werden auch Hintergründe genannt und die Frage aufgeworfen, warum das Video die Runde gemacht hat.

In einer Stellungnahme äußert sich der VfL Simmertal zur Berichterstattung unserer Zeitung über das Video, in dem das Trikot des ehemaligen Spielers Christopher Ellgass in der Grillhütte des VfL verbrannt wird.

Der Simmertaler Vereinsvorsitzende Andreas Heinrich schreibt im Namen des gesamten Vorstands: „Der VfL Simmertal distanziert sich in aller Deutlichkeit von dem im Bericht erwähnten Video. Der Inhalt des Videos repräsentiert nicht die Werte, für die der VfL Simmertal und auch der überwiegende Teil seiner Anhänger einstehen. Der respektvolle Umgang untereinander – egal ob Vereine, Offizielle oder Sporttreibende – sollte ein Selbstverständnis sein.“

Sehr ähnlich hatte sich im Artikel selbst bereits Matthias Christian, der Zweite Vorsitzende des VfL Simmertal, geäußert, auch er hatte sich distanziert.

Andreas Heinrich führt in seiner Stellungnahme weiter aus: „Unseren Fanclub nun pauschal zu verurteilen, wird den vielen engagierten und treuen Fans, die Woche für Woche für den Verein und auch für Hilfsbedürftige einstehen, nicht gerecht. Dabei seien die Spendensammlung von 12.000 Euro für flutbetroffene Vereine an der Ahr, die Unterstützung einer von einem Großbrand betroffenen Familie in Simmertal und die ehrenamtliche Hilfe bei Benefizveranstaltungen als Beispiele genannt.“

Im Text unserer Zeitung war stets von Teilen einer Fangruppierung die Rede, nie vom Fanclub, der seit einigen Jahren nicht nur für gute Stimmung sorgt, sondern auch immer wieder Arbeitsdienste für den Verein ableistet.

In der Stellungnahme des VfL Simmertal heißt es weiter: „Ohne den Inhalt des Videos rechtfertigen zu wollen, möchten wir noch einige weitere Informationen teilen: Das Video wurde in einen privaten Whatsapp-Chat des Fanclubs gestellt und war nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Da es „viral“ ging, sollte jeder seinen Umgang mit sozialen Medien überdenken. Es sollte sich auch jeder, der das Video geteilt hat, hinterfragen, ob er dies nur aus Sensationslust getan hat oder was sein Antrieb war. Es gab emotionale Auslöser für das Video. Dies waren die Kurzfristigkeit und die Art und Weise des Spielerwechsels, vor allem aber ein provozierendes Video aus seinem neuen sportlichen Umfeld. Wir möchten diese Vorgänge jedoch nicht weiter vertiefen, sondern zu einem versöhnlichen Abschluss kommen. Wir werden versuchen – sofern nicht bereits geschehen – mit allen uns bekannten Beteiligten persönliche Gespräche zu führen. Hierbei möchten wir unsere Vereinswerte vertiefen und eine Aussprache oder einen persönlichen Austausch unter den Beteiligten vorschlagen und bei Bedarf vermitteln. Bei weiterem Informationsbedarf steht der geschäftsführende Vorstand gerne zur Verfügung.“