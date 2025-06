Einen harten Tag muss der VfR Baumholder verkraften. Nicht nur die erste Mannschaft der Westricher ist abgestiegen und spielt in Zukunft wieder in der Landesliga, auch für die „Zweite“ hat es nicht gereicht. Nach einem Jahr in der Bezirksliga und einem 2:4 bei der Spvgg Nahbollenbach tritt das Team wieder in der A-Klasse Birkenfeld an. Gerettet haben sich der TSV Bockenau durch ein 1:1 gegen den VfL Simmertal und die SG Guldenbachtal durch ein überraschendes 3:2 gegen Vizemeister SG Weinsheim.

Zittern muss der TuS Waldböckelheim, der eine 0:3-Niederlage beim FSV Blau-Weiss idar-Oberstein einsteckte. Nur, wenn die SG Weinsheim in die Landesliga aufsteigt, bleiben die Waldböckelheimer Bezirksligist. Blendend gelaunt war man zum Saisonabschluss beim TuS Mörschied. Die zweite Mannschaft des Vereins hat die A-Klasse gehalten, und die erste schloss nach einem 5:1-Sieg beim SC Birkenfeld in der Bezirksliga als bestes Team aus dem Kreis Birkenfeld auf Rang fünf ab.

Spvgg Nahbollenbach – VfR Baumholder II 4:2 (0:1). Die Enttäuschung über den Abstieg hielt sich bei Jan Eisenhut in Grenzen. Der Trainer es VfR Baumholder II hatte die entscheidende Niederlage in Nahbollenbach befürchtet. „Wenn man sagt, dass es um alles geht, dann hätte man auch mit dem bestmöglichen Kader in Nahbollenbach antreten müssen. Das war aber nicht drin, weil auch die erste Mannschaft personell auf dem Zahnfleisch gelaufen ist. Es hat im negativen Sinn halt wirklich alles zusammengepasst bei uns“, erklärte Eisenhut und stellte klar: „Man muss auch so ehrlich sein und festhalten, dass wir über die gesamte Saison gesehen, verdient abgestiegen sind.“ In Nahbollenbach lebte zur Pause sogar noch die Hoffnung für den VfR. „Die sind durch einen Sonntagsschuss in Führung gegangen“; sagte Spvgg-Trainer Andy Forster. „Es war eine verunglückte Flanke“, präzisierte Eisenhut. Erik Lutz war der Schütze zur Pausenführung des VfR (42.). „In der zweiten Halbzeit sind wir dann aber von Nahbollenbach überrannt worden“, gab Eisenhut zu. „Wir waren wirklich klar besser und hätten schon vor unserem ersten Treffer zwei oder drei Tore müssen“, ergänzte Forster. Dennis Schug (58., 74.) und Niklas Herrmann (60.) besorgten eine 3:1-Führung für die Gastgeber. Dann handelte sich Timon Schreiner eine unnötige Zeitstrafe ein (Spvgg/90.+2), aber Tom Weber machte den Deckel au die Partie (90.+4). Tim Simon betrieb noch Ergebniskosmetik (90.+4).

SC Birkenfeld – TuS Mörschied 1:5 (0:4). „Die erste Halbzeit war eine Katastrophe“, sagte SCB-Coach Pascal Geibel. Das galt auch für die personelle Situation des SCB. Arne Wildbihler fiel kurzfristig aus und musste durch A-Junior Alex Wegele ersetzt werden. Dann musste auch noch Daniel Sommer wegen einer Zerrung vom Feld. Daniel Sovko, der zuvor eine komplette Partie im B-Klasse-Team des SCB absolviert hatte, kam. Da stand es aber auch schon 3:0 für Mörschied. „Der TuS hat das clever und gut gemacht“, lobte Geibel den Gast und ergänzte: „Mörschied hat uns oft mit mehreren Doppelpässen alt aussehen lassen.“ Doch der Birkenfelder Trainer hielt auch fest: „Ausgerechnet unser letztes Spiel, das erste im Stadion, war so ziemlich das schlechteste dieser Saison.“ Wenigstens mit dem zweiten Abschnitt war Geibel einigermaßen zufrieden. „Da haben wir uns etwas zusammengerauft, aber es hat ja auch schon 4:0 für Mörschied gestanden.“ Geibel erklärte, dass der Klassenerhalt über allem gestanden habe, doch er kritisierte: „Wir haben 30 Gegentore zu viel eingesteckt in dieser Runde. Auch unsere lezten fünf. sechs Wochen waren nicht gut.“ Anders war natürlich Florian Galles Gemütslage: „Ich bin absolut zufrieden. Jetzt können wir ja preisgeben, dass es die ganze Zeit unser Ziel war, die drittbeste Mannschaft des Kreises Birkenfeld hinter dem SC Idar-Oberstein und dem VfR Baumholder zu werden. Das haben wir geschafft.“ Den Auftritt in Birkenfeld bezeichnete Galle als runden Abschluss. Der Mörschieder Coach sagte: „Gefühlt wardas in der ersten Halbzeit ein Klassenunterschied.“

Tore: 0:1 Christoph Giese (4.), 0:2 Niklas Munsteiner (11.), 0:3 Lars Haag (24.), 0:4 Marvin Kunz (38.), 0:5 Christoph Giese (60.), 1:5 Leon Korn (78.).

FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein – TuS Waldböckelheim 3:0 (0:0). Das war ein versöhnlicher Abschluss für den FSV nach einer durchwachsenen Saison. Auf dem kleineren und holprigen Rasen auf dem Volkesberg taten sich beide Mannschaften zwar mit einem konstruktiven Spielaufbau schwer, aber die Gastgeber blieben kompakt und zielstrebig. Und sie gingen durch ein Traumtor in Führung. Casmir Mbachu nahm einen Einwurf mit der Brust an und feuerte die Kugel dann per Fallrückzieher in die Maschen (57.). Die Blau-Weissen hätten erhöhen können, doch Eugen Karpunov, der Spielertrainer, scheiterte mit einem Freistoß an der Latte. Acht Minuten vor Schluss hielt Gästespieler Daniel Schick Jan-Uwe Audri am Fuß fest. Audri stieß den Gegner von sich ab – und beide Akteure kassierten eine Zeitstrafe. Audri, der zum SC Idar-Oberstein wechselt, durfte seine letzte Partie im Blau-Weiss-Trikot also nicht komplett bestreiten. Jan-Niklas Decker nach einer Ecke (88.) und Ibrahim El-Saleh (90.+1) sorgten dann für den Endstand.

SC Idar-Oberstein II – SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein 2:5 (1:2). „Die Luft war einfach raus“, erklärte Michael Rodenbusch die Pleite. Der Trainer des SC Idar-Oberstein II fügte hinzu: „Wir haben eine gute Rückrunde gespielt, auch wenn wir unser Saisonziel, unter die ersten fünf zu kommen, verpasst haben.“ Hinter dem TuS Mörschied und dem FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein liefen die Idarer als Siebter ein. Dass es gegen Fürfeld nicht zu einem Punkt reichte, erkläte Rodenbusch so: „Wir waren ein bisschen zu unkonzentriert und bei den Gegentoren zu leichtfertig. Gevorg Yezalgeyan (36.) und Abdul Ali (87.) trafen für den SC. Für die Gastgeber waren Frederik Azzouz (10.), Mike Wettstein (22.), Marcel Beck (56.), Nils Themann (70.) und Peter Frey (75.) erfolgreich.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim – TuS Pfaffen-Schwabenheim 6:4 (3:2). Tore: 0:1 Benjamin Mayer (26. Elfmeter), 1:1 Leon von Ondarza (34.), 2:1 Dorian Glaser (35.), 3:1 Nils Meurer (40.), 3:2 Benjamin Mayer (44.), 3:3 Matthias Lahm (73.), 3:4 Abdullah Kurtoglu (74. Elfmeter), 4:4 Tim Wilhelm (82.), 5:4 Leon von Ondarza (83.), 6:4 Tim Wilhelm (90.+2).

TSG Planig – SV Winterbach 5:4 (1:3). Tore: Noel Schywalski (17., 48., 70.), Dogukan Tasyürek (52.), Idan Shvartsburd (60.) – Tim Augusten (9.), Elias Pfenning (29., 33.), Maximilian Stumm (50.).

TSV Bockenau – VfL Simmertal 1:1 (1:1). 1:0 Lucas Brandenburg (10.), 1:1 Christoph Alt (29.).

SG Guldenbachtal – SG Weinsheim 3:2 (2:0). Tore: 1:0 Jan Hildebrandt (30.), 2:0 Oliver Pfeiffer (33.), 2:1 Niklas Mittwich (57.), 2:2 Felix Frantzmann (75.), 3:2 Oliver Pfeifer (75.).