Flutlicht streikt in Bärenbach VfR Baumholder II macht die Herbstmeisterschaft klar Stefan Götz 09.11.2025, 20:52 Uhr

i Schiedsrichter Veton Cori hatte keine andere wahl. Er brach das Spiel zwischen dem FC Bärenbach und dem SV Mittelreidenbach ab, weil in Bärenbach das Flutlicht streikte. Michael Greber

Arbeitsverweigerung nannte Trainer Stanislav Gonscharik das, was der FC Brücken in der ersten Halbzeit gegen Fischbach zeigte. Und weil hinten zwei Kellerkinder gewann, schwebt der FCB am Ende der Vorrunde in akuter Abstiegsgefahr.

DIn der Fußball-A-Klasse Birkenfeld steht der Herbstmeister fest. Der VfR baumholder hat die Nase vorne. Durch Hoppstädtens Remis in Langweiler stieg der Vorsprung des Tabellenführers auf vier Punkte an. Neuer Dritter ist die SG Rhaunen/Bundenbachm, die im Spitzenspiel den SV Buhlenberg 3:2 bezwang.







Artikel teilen

Artikel teilen