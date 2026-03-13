Baumholder II Gast im Gipfel Verkürzt TuS Hoppstädten den Rückstand zu Rang eins? Sascha Nicolay 13.03.2026, 12:52 Uhr

i Nach dem Unentschieden gegen den SV Buhlenberg möchte der VfR Baumholder II auch das nächste Spitzenspiel nicht verlieren. Diesmal wartet der TuS Hopptäten. Stefan Ding

Wenn der VfR Baumholder II das Spitzenspiel beim TuS Hoppstädten für sich entscheidet, dann macht er einen gewaltigen Schritt in Richtung Meisterschaft. Doch natürlich will der TuS das verhindern.

In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld steht das nächste Gipfeltreffen auf dem Programm. Am Sonntag, um 15 Uhr, empfängt nämlich der TuS Hoppstädten den VfR Baumholder II und wird alles daran setzen, den Titelkampf weiter spannend zu halten. Der Zweitplatzierte aus Hoppstädten liegt aktuell sieben Punkte hinter dem Gast, hat aber noch ein Spiel mehr auszutragen als der VfR und könnte so mit einem Dreier im Spitzenspiel und einem gewonnenen ...







