Vergebene Chancen machen Müller fassungslos

Die SG Nordpfalz gab zum Abschluss eines ernüchternden Halbjahres als Neuling in der A-Klasse noch einmal ein Lebenszeichen ab. Mit dem Sieg in Pfaffen-Schwabenheim flammen die Hoffnungen auf den Klassenverbleib auf.
VfL Simmertal heißt der Gewinner des 18. Spieltages der A-Klasse Bad Kreuznach. Das Team gewann sein Heimspiel gegen die SG Alsenztal, einen der Mitkonkurrenten um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Gleichzeitig büßte die SG Meisenheim II mit der Niederlage gegen den FC Bad Sobernheim wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei ein und liegt nun vier Zähler hinter dem VfL.