SG Meisenheim II patzt Vergebene Chancen machen Müller fassungslos Jens Fink 30.11.2025, 21:15 Uhr

i Vorbildlicher Einsatz: Der Simmertaler Dominik Frey (schwarzes Trikot) warf sich in jeden Zweikampf und erzielte das wichtige 1:1 gegen die SG Alsenztal. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Die SG Nordpfalz gab zum Abschluss eines ernüchternden Halbjahres als Neuling in der A-Klasse noch einmal ein Lebenszeichen ab. Mit dem Sieg in Pfaffen-Schwabenheim flammen die Hoffnungen auf den Klassenverbleib auf.

VfL Simmertal heißt der Gewinner des 18. Spieltages der A-Klasse Bad Kreuznach. Das Team gewann sein Heimspiel gegen die SG Alsenztal, einen der Mitkonkurrenten um den Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga. Gleichzeitig büßte die SG Meisenheim II mit der Niederlage gegen den FC Bad Sobernheim wichtige Punkte im Kampf um Platz zwei ein und liegt nun vier Zähler hinter dem VfL.







Artikel teilen

Artikel teilen