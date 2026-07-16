Anfeindungen im Ehrenamt werden ein immer größeres Thema. Martin Steeg aus Mandel hat keine Lust mehr auf Beleidigungen und Diffamierungen und zieht sich deshalb aus dem Fußball zurück – sehr zum Leidwesen der Vereine.
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Bei den Klassenbesprechungen saß ein prägendes Gesicht der vergangenen Jahre im Fußballkreis Bad Kreuznach nicht mehr am Tisch: Martin Steeg hat sich nach zehn Jahren aus dem Fußball-Kreisvorstand zurückgezogen.Angekündigt hatte der Mandeler das bereits bei der Wintersitzung, nun machte er Nägel mit Köpfen.