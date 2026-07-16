Staffelleiter vermisst Respekt Vereine bedauern den Rücktritt von Martin Steeg Olaf Paare 16.07.2026, 20:38 Uhr

i Einer seiner letzten offiziellen Auftritte im Fußball: In Bretzenheim ehrte Martin Steeg (vorne) die fairsten Fußballer der Region. Mittlerweile ist er von seinen Ämtern zurückgetreten. Klaus Castor

Anfeindungen im Ehrenamt werden ein immer größeres Thema. Martin Steeg aus Mandel hat keine Lust mehr auf Beleidigungen und Diffamierungen und zieht sich deshalb aus dem Fußball zurück – sehr zum Leidwesen der Vereine.

Bei den Klassenbesprechungen saß ein prägendes Gesicht der vergangenen Jahre im Fußballkreis Bad Kreuznach nicht mehr am Tisch: Martin Steeg hat sich nach zehn Jahren aus dem Fußball-Kreisvorstand zurückgezogen.Angekündigt hatte der Mandeler das bereits bei der Wintersitzung, nun machte er Nägel mit Köpfen.







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