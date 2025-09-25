Soonwälder dominieren Verbesserte Defensive und starke Zugänge sind SG-Rezept Jens Fink 25.09.2025, 13:43 Uhr

i Dicke Backen machen die Spieler der SG Soonwald (weiße Trikots) nur auf dem Spielfeld. Das Wort Meisterschaft wird jedenfalls noch nicht in den Mund genommen. Klaus Castor

Die SG Soonwald dominiert mit acht Siegen in Folge und 36:5 Toren die A-Klasse Bad Kreuznach. Doch Trainer Lars Flommersfeld warnt vor zu viel Euphorie und sagt: „Die Gegner spielen defensiv gegen uns, und wir haben auch Glück gehabt.“

Nach acht Spieltagen ohne Punktverlust steht die SG Soonwald mit 24 Zählern unangefochten auf Platz eins der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Nicht zuletzt das beeindruckende Torverhältnis von 36:5 veranlasst die Trainer der anderen Mannschaften dazu, die SG als den absoluten Top-Favoriten auf die Meisterschaft zu bezeichnen.







