Die SG Soonwald dominiert mit acht Siegen in Folge und 36:5 Toren die A-Klasse Bad Kreuznach. Doch Trainer Lars Flommersfeld warnt vor zu viel Euphorie und sagt: „Die Gegner spielen defensiv gegen uns, und wir haben auch Glück gehabt.“
Lesezeit 3 Minuten
Nach acht Spieltagen ohne Punktverlust steht die SG Soonwald mit 24 Zählern unangefochten auf Platz eins der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Nicht zuletzt das beeindruckende Torverhältnis von 36:5 veranlasst die Trainer der anderen Mannschaften dazu, die SG als den absoluten Top-Favoriten auf die Meisterschaft zu bezeichnen.