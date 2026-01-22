Paukenschlag bei Vereinstagung Verärgert über Beleidigungen: Steeg kündigt Rückzug an Olaf Paare 22.01.2026, 11:18 Uhr

i Schlug bei der Zwischenrundentagung kritische Töne an: der Fußball-Kreisvorstand mit (von links) Volker Fritz, Udo Marx, Thomas Dubravsky, Martin Steeg, Werner Ehle und Jörg Beddies. Olaf Paare

Wer gedacht hatte, bei der Zwischenrundentagung in Meddersheim geht es nur um Spieltermine, irrte sich gewaltig. Die Staffelleiter des Kreises Bad Kreuznach schlugen angesichts des Umgangs miteinander Alarm.

Martin Steeg wählte die große Bühne. Seinen Rückzug im Sommer als Staffelleiter der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach verkündete der Mandeler bei der Zwischenrundenbesprechung des Fußballkreises im Sportheim des TuS Meddersheim. Aber nicht nur in Steegs Brandrede ging es um das Verhalten untereinander und die Auslegung von Strafen.







Artikel teilen

Artikel teilen