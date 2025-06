Wenn der Bollenbacher SV doch noch in die Bezirksliga aufsteigt, dann ist die Partie am Freitag in Oberbrombach Makulatur. Doch, wehe, wenn nicht – dann steigt der Verlierer des Duells SV Heimbach gegen TuS Veitsrodt in die B-Klasse ab.

Der Rahmen für ein Entscheidungsspiel könnte kaum schöner sein, doch für die Mannschaften geht es womöglich ums Überleben. Beim Pfingstsportfest des TuS Oberbrombach stehen sich am Freitag (18.30 Uhr) der SV Heimbach und der TuS Veitsrodt gegenüber. Es geht um den Klassenerhalt in der A-Klasse.

Dem Verlierer des Duells bleibt die Hintertür offen. Er steigt nämlich nur dann ab, wenn sich der Bollenbacher SV in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga nicht gegen den VfL Rüdesheim durchsetzt. „Ich traue das dem BSV zu, aber wir gehen das Entscheidungsspiel in Oberbrombach so an, dass wir unabhängig von der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga sind“, sagt Kevin Hohrein, der Trainer des SV Heimbach.

Geduld, Nervosität und Glück sind entscheidende Faktoren

Marvin Ensch und sein TuS Veitsrodt werden das genauso tun. Nicht, weil der Trainer der Veitsrodter dem BSV keinen Triumph zutraut, sondern weil er die Rüdesheimer als „sehr stark“ einschätzt. „Deshalb geht es wohl um alles in Oberbrombach“, meint Ensch und fügt hinzu: „Ich hätte das nicht gebraucht, aber wir sind selber schuld.“ Der Coach, der in der nächsten Runde den TuS Kirschweiler trainieren wird, spielt darauf an, dass es seine Mannschaft trotz einiger Gelegenheiten nicht geschafft hat, den Deckel auf den Klassenerhalt zu machen. Am letzten Spieltag der A-Klasse hätte beispielsweise ein Remis gegen den TuS Mörschied II gereicht – aber die Veitsrodter unterlagen.

Genau darauf spekulierte der SV Heimbach, der prompt durch einen klaren Heimsieg gegen den TuS Oberbrombach nach Punkten gleichzog und sich dieses Entscheidungsspiel um den Klassenverbleib sicherte. „Ich hatte erwartet, dass es so kommt“, verrät Hohrein, der mit seinem Team die Chance auf den Nichtabstieg nun am Schopf packen möchte. Vor gut vier Wochen trennten sich beide Mannschaften in Heimbach 1:1, das Hinspiel in der A-Klasse ging mit 2:1 an Veitsrodt. „Wer geduldig ist und seine Nervosität schneller und besser in Griff bekommt, gewinnt“, glaubt Hohrein. Ensch sagt: „Das Quäntchen Glück entscheidet.“