Spvgg Teufelsfels verliert 1:4 TuS Niederbrombach legt per Doppelpack in Unterzahl vor Sascha Nicolay 29.05.2026, 09:48 Uhr

i Ein Bild als Symbol des ersten Spiels um den Aufstieg in diee A-Klasse. Während der TuS Niederbrombach daas 4:1 feiert, liegt der Teufelsfelser Torhüter Mateusz Jan Napora verzeifelt am Boden und macht sich Vorwürfe. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Ein Tor aus 50 Metern, ein „Kacktor des Monats“, kurioses Unterzahlspiel und ein Trainer im Rausch – das waren die Zutaten beim Sieg des TuS Niederbrombach im Hinspiel um den Aufstieg zur A-Klasse Birkenfeld bei der Spvgg Teufelsfels.

Der TuS Niederbrombach hat die Tür zur Fußball-A-Klasse aufgesperrt. Die Mannschaft von Trainer Mathias Düwel gewann das Aufstiegs-Hinspiel bei der Spvgg Teufelsfels 4:1 (1:1). Fernschüsse spielten bei dem Erfolg eine wichtige Rolle, während der Spvgg Teufelsfels kurioserweise eine Zeitstrafe gegen die Niederbrombacher zum Verhängnis wurde.







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