Ein Tor aus 50 Metern, ein „Kacktor des Monats“, kurioses Unterzahlspiel und ein Trainer im Rausch – das waren die Zutaten beim Sieg des TuS Niederbrombach im Hinspiel um den Aufstieg zur A-Klasse Birkenfeld bei der Spvgg Teufelsfels.
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Der TuS Niederbrombach hat die Tür zur Fußball-A-Klasse aufgesperrt. Die Mannschaft von Trainer Mathias Düwel gewann das Aufstiegs-Hinspiel bei der Spvgg Teufelsfels 4:1 (1:1). Fernschüsse spielten bei dem Erfolg eine wichtige Rolle, während der Spvgg Teufelsfels kurioserweise eine Zeitstrafe gegen die Niederbrombacher zum Verhängnis wurde.