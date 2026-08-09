Wildenburg verliert Derby
TuS Niederbrombach kassiert schon wieder acht Stück
Hier kam der TuS Mörschied II ohne Gegentreffer davon. Einmal aber netzte Wildenburgs Robin Weber ein. Das reichte freilich nich
Hier kam der TuS Mörschied II ohne Gegentreffer davon. Einmal aber netzte Wildenburgs Robin Weber ein. Das reichte freilich nicht, denn der TuS siegte am Ende verdient 3:1.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Spvgg Fischbach bejubelte in der A-Klasse Birkenfeld einen 8:1-Sieg und vier Tore von Angreifer Elias Fuhr. Derweil steckte die Spvgg Wildenburg gegen den TuS Mörschied II eine 1:3-Heimniederlage ein. Der TuS Hoppstädten siegte hoch beeim BSV.

Lesezeit 4 Minuten
Nach dem zweiten Spieltag der A-Klasse stehen nur noch zwei Teams mit maximaler Ausbeute da. Aufsteiger SV Medard führt die Tabelle an, dahinter steht der TuS Hoppstädten. Ein anderer Aufsteiger, der TuS Niederbrombach, hat nach seiner 1:8-Niederlage in Fischbach nun bereits 16 Gegentore kassiert und steht damit auf dem letzten Platz.
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A-Klasse (Birkenfeld)Sport
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