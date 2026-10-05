Am Saisonende ist Schluss TuS Niederbrombach beendet Zusammenarbeit mit Trainern Sascha Nicolay 05.10.2026, 13:49 Uhr

i Der TuS Niederbrombach verlängert die Zusammenarbeit mit seinen Trainern Mathias Düwel (links) und Maximilian Kuhn nicht über die Saison hinaus. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Bis zum Ende der Saison sollen Mathias Düwel, Maximilian Kuhn und Enrico Willrich den TuS Niederbrombach noch trainieren, doch dann möchte der Verein mit einem neuen Trainerteam an den Start gehen. Warum das so ist, erklärt der Abteilungsleiter.

Der TuS Niederbrombach wird in der kommenden Spielzeit von einem neuen Trainerteam gecoacht werden. Der Verein bestätigte, dass er sich am Ende der laufenden Runde von seinen gleichberechtigten Coaches Mathias Düwel und Maximilian Kuhn sowie von Athletiktrainer Enrico Willrich trennen werde.







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