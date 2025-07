Von der Oberliga bis zur C-Klasse ist der Fußballkreis Birkenfeld mit seinen Mannschaften vertreten. Nach dem Abstieg des VfR Baumholder gibt es allerdings keinen Verbandsligisten mehr. Der VfR hält nun die Kreis-Fahne in der Landesliga hoch. Fünf BIR-Mannschaften kicken außerdem noch überkreislich in der Bezirksliga Nahe.

Bei der Einteilung der Kreis-Spielklassen ist es dem Kreisvorstand gelungen, die vielleicht wichtigste Forderung der Vereine – jene, dass erste und zweite Mannschaft zusammen an einem Spielort kicken – weitgehend umzusetzen. Gespannt warteten die Vereine bei der Vorrundenbesprechung in Algenrodt darauf, wie der Kreisvorstand die B- und C-Klassen nach dem Wechsel des SV Oberhausen II und der SG Kirn/Kirn-Sulzbach II in den Kreis Bad Kreuznach aufgeteilt hatten. Jürgen Falz, der Kreisvorsitzende erklärt: „Die Zusammensetzung der B-Klasse orientiert sich zu hundert Prozent an der Geografie.“

Fünf Teams im „Flex-Spielbetrieb“

Der Fußballkreis Birkenfeld bringt in der bevorstehenden Saison eine 16 Mannschaften starke A-Klasse, eine 27 Teams umfassende B-Klasse, die in eine 13er- und eine 14er-Staffel aufgeteilt ist, sowie eine aus drei Staffeln bestehende 31 Teams große C-Klasse an den Start. Aus der A-Klasse steigen sicher drei Mannschaften ab und eine vierte kann dazu kommen. Aus der B-Klasse, die in der Staffel 1 mit 13 Mannschaften spielt, müssen von den insgesamt 27 Teams maximal fünf absteigen, die paritätisch aus beiden Staffeln ermittelt werden.

In der C-Klasse gibt es nach jetzigem Stand insgesamt fünf Mannschaften, die im „Flex-Spielbetrieb“ antreten, also von vorne herein kein Aufstiegsrecht besitzen. Zur Staffel 3, der C-Klasse, in der sich die zweiten Mannschaften der A-Klässler tummeln, wurde der TuS Kirschweiler zugeordnet. In dieser C-Klasse-Staffel hat noch kein Team den „Flex-Modus“ angemeldet.

Hier kicken die Nahe-Vereine

Oberliga: SC Idar-Oberstein.

Verbandsliga: SG Eintracht Bad Kreuznach, SG Hüffelsheim, SV Alemannia Waldalgesheim.

Landesliga: FC Schmittweiler/Callbach, SV Winterbach, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, TuS Hackenheim, VfR Baumholder.

Bezirksliga: SG Guldenbachtal, SG Weinsheim, SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim, SG Fürfeld/Neu-Bamberg/Wöllstein, TSG Planig, TuS Winzenheim, TuS Mörschied, SC Idar-Oberstein II, SV Obehausen, SC Birkenfeld, FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein, SG Kirn/Kirn-Sulzbach, TSV Bockenau, TuS Pfaffen-Schwabenheim, VfL Rüdesheim – Spvgg Nahbollenbach.

A-Klasse Birkenfeld: ASV Langweiler/Merzweiler, FC Bärenbach, SG Rhaunen/Bundenbach, SV Weiersbach, SG Unnertal, Bollenbacher SV, FC Brücken, SV Buhlenberg, TuS Hoppstädten, SV Mittelreidenbach, Spvgg Wildenburg, SV Niederwörresbach, Spvgg Fischbach, SV Heimbach, VfR Baumholder II, TuS Mörschied II.

A-Klasse Bad Kreuznach: FC Bad Sobernheim, TuS Pfaffen-Schwabenheim II, FC Bavaria Ebernburg, Karadeniz Bad Kreuznach, SG Hüffelsheim II, SG Soonwald, SG Gräfenbachtal, SG Nordpfalz, VfL Simmertal, TSV Hargesheim, TuS Hackenheim II, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II, TuS Waldböckelheim, SV Medard, SG Alsenztal.

B-Klasse Birkenfeld 1: Bollenbacher SV II, SG Veitsrodt/Tiefenstein, TuS Breitenthal/Oberhosenbach, FC Hennweiler, SV Göttschied, Spvgg Hochwald, VfL Weierbach, SG Perlbachtal, FSV Blau-Weiss Idar-Oberstein II, TV Grumbach, Spvgg Teufelsfels, SG Bergen/Berschweiler, SV Stipshausen.

B-Klasse Birkenfeld 2: SGH Rinzenberg, TuS Hoppstädten II, TV Hettenrodt, SG Niedehambach/schwollen, TuS Niederbrombach, TuS Oberbrombach, SG Berglangenbach/Ruschberg, SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt, TuS Leisel, SC Birkenfeld II, TuS Rötsweiler-Nocknthal II, SV Nohen, SV Buhlenberg II, SV Gimbweiler

B-Klasse Bad Kreuznach 1: TSG Planig II, TSV Bockenau II, SV Winterbach II, SG Weinsheim II, SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, SG Kirn/Kirn-Sulzbach II, SV Oberhausen II, VfL Simmertal II, SG Hochstetten/Nußbaum, SG Füreld/Neu-Bamberg/Wöllstein II, SG Guldenbachtal II, SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg II, TuS Waldböckelheim II, TuS Roxheim, VfL Rüdesheim II.

B-Klasse Bad Kreuznach 2: FC Bad Sobernheim II, TSV Langenlonsheim/Laubenheim, Kreuznacher Kickers, TuS Gangloff, FSV Bretzenheim, FSV Rehborn,SG Gutenberg/Waldlaubersheim, FSV Reiffelbach, SG Nordpfalz II, FC Schmittweiler/Callbach II, TSV Hargesheim II, SG Rheinhessen, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied III, SG Disibodenberg, VfL Sponheim.

C-Klasse Birkenfeld 1: Spvgg Nahbollenbach II, SV Göttschied II, SG Bergen/Berschweiler II, SG Perlbachtal II, SG Veitsrodt/Tiefenstein II, TuS Hintertiefenbach, TV Grumbach II (Flex), Spvgg Teufelsfels II (Flex), VfL Weierbach II, TuS Breitenthal II.

C-Klasse Birkenfeld 2: TuS Rötsweiler-Nockenthal II, TV Hettenrodt II (Flex), FC achtelsbach, SG Niederhambach/schwollen II, SV Wilzenberg-Hußweiler, SV Gimbweiler II (Flex), TuS Niederbrombach II, TuS Oberbrombach II, TuS Hintertiefenbach II (Flex), SG Idar-Oberstein/TSG/Algenrodt II.

C-Klasse Birkenfeld 3: SG Bärenbach/Becherbach II, SG Oberreidenbach/Sien/Mittelreidenbach II, Spvgg Wildenburg II, Spvgg Fischbach II, SG Rhaunen/Bundenbach II, SV Weiersbach II, SV Niederwörresbach II, ASV Langweiler/Merzweiler II, SG Unnertal II, TuS Kirschweiler, FC Brücken II.

C-Klasse Bad Kreuznach 1: TSG Planig III, Karadeniz Bad Kreuznach II, SG Soonwald II, SG Gräfenbachtal II, SG Gutenberg/Waldlaubersheim II, SG Spabrücken/Hergenfeld/Schöneberg II, SG Rheinhessen II, Kreuznacher Kickers II.

C-Klasse Bad Kreuznach 2: FC Bavaria Ebernburg II, FSV Rehborn II, SG Odenbach/Ginsweiler/Cronenberg, SG Weinsheim III, SG Merxheim/Monzingen /Meddersheim III, FC Martinstein, SG Hochstetten/Nußbaum II, SV Medard II, SG Alsenztal II.