Primus Baumholder II nur 1:1 TuS Hoppstädten verkürzt den Rückstand auf vier Punkte Sascha Nicolay 30.11.2025, 21:31 Uhr

i Der TuS Mörschied II (grüne Trikots) setzte sich überraschend im Derby bei der SG Rhaunen/Bundenbach durch. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Der VfR Baumholer II ist nicht über ein Unentschieden gegen den Bollenbacher SV hinausgekommen. Der TuS Hoppstädten profitierte nach seinem Derbysieg in Heimbach. Die Überraschung des Tages gelang dem TuS Mörschied II im Derby in Bundenbach.

Zwei Spiele fielen in der A-Klasse Birkenfeld der Unbespielbarkeit der Plätze zum Opfer. Die Partien FC Brücken gegen Spvgg Wildenburg und SV Weiersbach gegen Spvgg Fischbach wurden abgesagt. Für Tabellenführer VfR Baumholder II gab es eine Punkteteilung gegen den Bollenbacher SV, sodass Verfolger TuS Hoppstädten seinen Rückstand auf vier Punkte verringern konnte.







