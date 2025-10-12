Fischbach gewinnt beim BSV TuS Hoppstädten hat den Dusel eines Spitzenreiters Stefan Götz 12.10.2025, 20:48 Uhr

i Die engagierte Spvgg Fischbach (blaue Trikots) setzte sich verdientermaßen im Derby in Kirchenbollenbach beim Bollenbacher SV durch. Michael Greber

Der TuS Mörschied II war drauf und dran dem TuS Hoppstädten eine verdiente Niederlage in der A-Klasse Birkenfeld beizubringen – doch dann gab es nicht einmal einen Punkt. Wichtige Siege im Keller landeten Weiersbach und Langweiler.

. In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld hat sich das Top-Trio, bestehend aus Primus TuS Hoppstädten (24 Punkte), SV Buhlenberg (23) und VfR Baumholder II (23), vier Punkte vom Rest abgesetzt. Der ASV Langweiler/Merzweiler und der SV Weiersbach siegten jeweils in Sechs-Punkte-Spielen im Keller.







