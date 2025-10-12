Der TuS Mörschied II war drauf und dran dem TuS Hoppstädten eine verdiente Niederlage in der A-Klasse Birkenfeld beizubringen – doch dann gab es nicht einmal einen Punkt. Wichtige Siege im Keller landeten Weiersbach und Langweiler.
Lesezeit 5 Minuten
. In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld hat sich das Top-Trio, bestehend aus Primus TuS Hoppstädten (24 Punkte), SV Buhlenberg (23) und VfR Baumholder II (23), vier Punkte vom Rest abgesetzt. Der ASV Langweiler/Merzweiler und der SV Weiersbach siegten jeweils in Sechs-Punkte-Spielen im Keller.