Die Torschützen des Tages in der A-Klasse Birkenfeld am letzten Hinrundenspieltag waren der Niederbrombacher Enrico Willrich und der Bärenbacher Fabian Braumbach. Beide schnürten einen Viererpack.
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Die SG Niederhambach/Schwollen feierte nach einem eigenen 5:2-Sieg gegen die Spvgg Fischbach die Herbstmeisterschaft. Sie ist nun auch alleiniger Tabellenführer, da die zuvor punktgleiche Spvgg Wildenburg nach elf Siegen in Serie im Spitzenspiel dem TuS Hoppstädten zu Hause mit 0:1 unterlag.