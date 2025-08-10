400 Zuschauer erlebten auf dem Weiersbacher Langenfeld einen turmhoch überlegenen TuS Hoppstädten, der das erste „richtige“ Derby im Doppelort beinahe mit einem zweistelligen Sieg beendet hätte.

Der TuS Hoppstädten hat dem SV Weiersbach im Doppelort-Derby in der A-Klasse ein Debakel bereitet. Auf dem Weiersbacher Langenfeld feierten die Hoppstädtener ein Schützenfest und gewannen 9:1 (4:0). Hoppstädten war spielerisch stärker und hatte viel mehr Tempo zu bieten als der SVW. Der Aufsteiger war schlicht chancenlos.

„Für mich war entscheidend, dass wir direkt zwei Tore erzielt haben“, sagte TuS-Spielertrainer Philipp Reichert. Joshua Kleis traf fix mit einem „Flankenschuss“ zum 1:0 (5.), ehe Jan-Luca Becker keine 60 Sekunden später den Doppelschlag perfekt machte (6.). SVW-Torwart Joshua Freytag, der mit Licht und Schatten agierte, verhinderte anschließend mehrfach den dritten Treffer. Der fiel dann aber doch durch Maik Winter, der eine Ecke von Mattia Weber-Gemmel einköpfte (26.).

In acht Minuten von 4:0 auf 8:0

Mit dem 3:0 war die Angelegenheit vor 400 Zuschauern entschieden. Der SV Weiersbach leistete nur noch wenig Gegenwehr und machte es den turmhoch überlegenen Hoppstädtenern zu leicht. Danel Wilhelm erhöhte zum 4:0-Pausenstand (37.).

Nach dem Seitenwechsel gab es weiter Einbahnstraßenfußball in Richtung des Weiersbacher Tores. Nils Recktenwald mit einem Doppelpack (59., 63.), Daniel Wilhelm (65.) sowie Joshua Kleis (66.) schraubten das Ergebnis für den TuS-Express, der den SV Weiersbach in dieser Phase gnadenlos überrollte auf 8:0. Für eine Minibremsung des Hoppstädtener Hochgeschwindigkeitsfußballs sorgte dann Altmeister Michael Randolph. Die Klasse des Ex-Oberligaspielers blitzte auf, als er die Kugel aus mehr als 20 Metern für TuS-Torwart Christopher Höhn unhaltbar zum 1:8 in den Winkel schlenzte (78.). Doch nur vier Minuten darauf stellte Aldair Morales Aguilar den alten Abstand wieder her (82.). Der SV Weiersbach schrammte schließlich mit knapper Not an einer zweistelligen Niederlage im ersten richtigen Doppelort-Derby seit 19 Jahren vorbei, denn der TuS Hoppstädten hätte durchaus nich mehr Tore erzielen können.