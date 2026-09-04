TuS Niederbrombach jubelt TuS Hoppstädten bekommt guten Plan nicht umgesetzt Olaf Paare 04.09.2026, 14:04 Uhr

i Feierte mit seinem Team den ersten Saisonsieg: Matthias Düwel, Trainer des TuS Niederbrombach. Joachim Hähn

Der Bann ist gebrochen und das Scheunentor geschlossen: Der TuS Niederbrombach, der zu Saisonbeginn viele Gegentore kassierte, feierte in Hoppstädten mit einem 2:0 seinen ersten Saisonsieg in der A-Klasse Birkenfeld.

In dieser Woche wurde in zahlreichen Wettbewerben Fußball gespielt. Das markanteste Ergebnis war dabei der erste Saisonsieg des TuS Niederbrombach. Mit 2:0 gewann der A-Klassen-Aufsteiger ausgerechnet beim Aufstiegsaspiranten TuS Hoppstädten.A-Klasse Birkenfeld: TuS Hoppstädten – TuS Niederbrombach 0:2 (0:2).







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