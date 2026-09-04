Der Bann ist gebrochen und das Scheunentor geschlossen: Der TuS Niederbrombach, der zu Saisonbeginn viele Gegentore kassierte, feierte in Hoppstädten mit einem 2:0 seinen ersten Saisonsieg in der A-Klasse Birkenfeld.
Lesezeit 2 Minuten
In dieser Woche wurde in zahlreichen Wettbewerben Fußball gespielt. Das markanteste Ergebnis war dabei der erste Saisonsieg des TuS Niederbrombach. Mit 2:0 gewann der A-Klassen-Aufsteiger ausgerechnet beim Aufstiegsaspiranten TuS Hoppstädten.A-Klasse Birkenfeld: TuS Hoppstädten – TuS Niederbrombach 0:2 (0:2).