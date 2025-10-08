Robin Schmidt übernimmt TSV Hargesheim trennt sich von Trainer Sebastian Muth 08.10.2025, 13:18 Uhr

i Trauriger Blick: Sebastian Muth ist nicht mehr Trainer des TSV Hargesheim. Edgar Daudistel

Egal, ob Bundesliga oder A-Klasse: Wenn die Ergebnisse ausbleiben und das Saisonziel meilenweit entfernt ist, dann wackelt der Coach. Der TSV Hargesheim hat nun mit einem Trainerwechsel reagiert und Sebastian Muth von seinen Aufgaben entbunden.

Der TSV Hargesheim hat auf die Talfahrt in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach reagiert. Chefcoach Sebastian Muth und sein Co-Trainer André Maurer wurden beurlaubt. In Robin Schmidt übernimmt der bisherige Trainer der zweiten Mannschaft mit sofortiger Wirkung die Verantwortung.







