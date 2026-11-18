Noch zweimal wird vor der Winterpause in der A-Klasse gekickt. Wer im Frühjahr seine Ziele realisieren möchte, darf sich jetzt keine Schwächephase erlauben.

Nicht gerade optimal verlaufen ist die Hinrunde für Bezirksliga-Absteiger TSV Bockenau. Das Team ist in den vergangenen Wochen in der Tabelle abgerutscht und liegt derzeit in der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach auf Rang 13.

Mit dem 4:1 zuletzt gegen die SG Weinsheim II verbuchte die Mannschaft wieder ein Erfolgserlebnis, auf dem sich aufbauen lässt.