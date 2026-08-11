Mathias Düwel zur Gegentorflut Trainer des TuS Niederbrombach wird sehr deutlich Sascha Nicolay 11.08.2026, 11:40 Uhr

i Trainer Mathias Düwel weiß genau, wo es beim TuS Niederbrombach hakt – und er schreibt es seiner Mannschaft in aller Deutlichkeit ins Stammbuch. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Zwei Spiele mit jeweils acht Gegentoren hat der TuS Niederbrombach in der A-Klasse hinter sich. Trainer Mathias Düwel ist durchaus klar, warum das so gekommen ist und was geschehen muss, damit die Lage beim Aufsteiger besser wird.

Der TuS Niederbrombach ist gerade in aller Munde. Allerdings vor allem wegen des Gegentorhagels dem sich der Aufsteiger in die A-Klasse gerade ausgesetzt sieht. In beiden bisherigen Auftritten steckten die Niederbrombacher jeweils acht Stück ein. Auf das 4:8 im Auftaktderby gegen die SG Niederhambach/Schwollen folgte ein 1:8 bei der Spvgg Fischbach – macht also 16 Gegentore in 180 Minuten.







Artikel teilen

Artikel teilen