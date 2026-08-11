Mathias Düwel zur Gegentorflut
Trainer des TuS Niederbrombach wird sehr deutlich
Trainer Mathias Düwel weiß genau, wo es beim TuS Niederbrombach hakt – und er schreibt es seiner Mannschaft in aller Deutlichkei
Trainer Mathias Düwel weiß genau, wo es beim TuS Niederbrombach hakt – und er schreibt es seiner Mannschaft in aller Deutlichkeit ins Stammbuch.
Hähn Joachim. Joachim Hähn

Zwei Spiele mit jeweils acht Gegentoren hat der TuS Niederbrombach in der A-Klasse hinter sich. Trainer Mathias Düwel ist durchaus klar, warum das so gekommen ist und was geschehen muss, damit die Lage beim Aufsteiger besser wird.

Lesezeit 2 Minuten
Der TuS Niederbrombach ist gerade in aller Munde. Allerdings vor allem wegen des Gegentorhagels dem sich der Aufsteiger in die A-Klasse gerade ausgesetzt sieht. In beiden bisherigen Auftritten steckten die Niederbrombacher jeweils acht Stück ein. Auf das 4:8 im Auftaktderby gegen die SG Niederhambach/Schwollen folgte ein 1:8 bei der Spvgg Fischbach – macht also 16 Gegentore in 180 Minuten.
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