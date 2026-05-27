Heiße Relegation zur A-Klasse Torjägerduell Maxi Kuhn gegen Jan Diener in Gefahr Sascha Nicolay 27.05.2026, 13:47 Uhr

i Der TuS Niederbrombach bangt vor dem erssten Aufstiegsspiel zur A-Klasse um seinen Goalgetter. Maximilian Kuhn (links) laboriert an einem Muskelfaserriss. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Spvgg Teufelsfels oder TuS Niederbrombach? Wem gelingt der Aufstieg in die A-Klasse Birkenfeld? Am Donnerstag steht das erste Spiel auf dem Programm. Beide Lager sind heiß, haben Bock und sind auch nervös.

Selten schien sich ein Aufstiegskampf so auf ein Duell der Torjäger zu reduzieren wie bei der Begegnung der Spvgg Teufelsfels mit dem TuS Niederbrombach, bei der es um den Sprung in die Fußball-A-Klasse Birkenfeld geht. Doch zumindest im Hinspiel, am Donnerstag (19 Uhr) auf dem Rasenplatz der Teufelsfelser, könnte das Treffen der B-Klasse-Super-Goalgetter Jan Diener und Maximilian Kuhn ausfallen.







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