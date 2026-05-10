Ü50-Meisterschaft in Stromberg Titel an die SG Merxheim, DFB-Uhr für Helmut Meyer Olaf Paare 10.05.2026, 11:35 Uhr

i Ungeschlagen Kreismeister: Die Ü50-Fußballer der SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim holten sich in Stromberg den Titel. Ottenbreit Michael. MO-Fotos.de

Da war Werner Ehle in seinem Element. Zum einen freute sich der stellvertretende Kreisvorsitzende in Stromberg über ein spannendes Ü50-Turnier, zum anderen zeichnete er einen verdienten Fußballer mit der DFB-Ehrenamtsuhr aus.

Die SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim hat einmal mehr ihre Klasse im Alt-Herren-Fußball unter Beweis gestellt. Die Ü50 der SGM gewann in Stromberg die Kreismeisterschaft auf dem Kleinfeld.Mit einem 2:0 gegen den VfL Simmertal und einem 3:0 gegen die SG Waldlaubersheim/Stromberg II hatten die Merxheimer ordentlich vorgelegt, sodass ihnen im letzten und entscheidenden Spiel gegen die erste Mannschaft der Gastgeber ein 1:1 zum Titelgewinn reichte.







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