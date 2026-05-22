Wie man sich als Trainer perfekt verabschiedet, das demonstrierte Heiko Faller beim TuS Mörschied. Für Timo Blinn lief der Schlussakt als Coach des SV Weiersbach nicht optimal – es setzte eine Niederlage.
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Die Hälfte des letzten Spieltags in der Fußball-A-Klasse ist gelaufen, die andere Hälfte folgt am Sonntag. Die Entscheidungen sind alle gefallen, sodass es an diesem finalen Spieltag nur noch um Verschiebungen in der Tabelle geht. Den letzten Platz zum Beispiel hat der SV Heimbach mit einem Sieg beim Meister verlassen.