Letzter Spieltag A-Klasse BIR Timo Blinn gibt sein Traineramt beim SV Weiersbach auf Sascha Nicolay 22.05.2026, 13:01 Uhr

i Timo Blinn (rechts) bestritt bei der 3:5-Niederlage bei der SG Unnertal sein letztes Spiel als Spielertrainer des SV Weiersbach. Stefan Ding

Wie man sich als Trainer perfekt verabschiedet, das demonstrierte Heiko Faller beim TuS Mörschied. Für Timo Blinn lief der Schlussakt als Coach des SV Weiersbach nicht optimal – es setzte eine Niederlage.

Die Hälfte des letzten Spieltags in der Fußball-A-Klasse ist gelaufen, die andere Hälfte folgt am Sonntag. Die Entscheidungen sind alle gefallen, sodass es an diesem finalen Spieltag nur noch um Verschiebungen in der Tabelle geht. Den letzten Platz zum Beispiel hat der SV Heimbach mit einem Sieg beim Meister verlassen.







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