Sascha Nicolay und die Spvgg Wildenburg haben ihre Zusammenarbeit um ein Jahr verlängert. Ab Sommer wird dem Coach ein neuer Co-Trainer zur Seite stehen. Tim Oberländer kommt vom SC Idar-Oberstein.
Eine sehr interessante Veränderung im Trainerteam steht bei der Spvgg Wildenburg an. Der aktuelle Tabellensechste der Fußball-A-Klasse Birkenfeld konnte für die kommenden beiden Spielzeiten Tim Oberländer vom SC Idar-Oberstein als mitspielenden Co-Trainer von Coach Sascha Nicolay gewinnen und setzt damit sicherlich ein kleines sportliches Ausrufezeichen.