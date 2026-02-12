Wechsel vom SC Idar im Sommer Tim Oberländer wird Co-Trainer bei der Spvgg Wildenburg Björn Peters 12.02.2026, 12:55 Uhr

i Der Vorsitzende Fußball der Spvgg Wildenburg, Michael Gerhardt (rechts), und Coach Sascha Nicolay nehmen den künftigen Co-Trainer des Vereins, Tim Oberländer, strahlend in die Mitte. Colin Clever

Sascha Nicolay und die Spvgg Wildenburg haben ihre Zusammenarbeit um ein Jahr verlängert. Ab Sommer wird dem Coach ein neuer Co-Trainer zur Seite stehen. Tim Oberländer kommt vom SC Idar-Oberstein.

Eine sehr interessante Veränderung im Trainerteam steht bei der Spvgg Wildenburg an. Der aktuelle Tabellensechste der Fußball-A-Klasse Birkenfeld konnte für die kommenden beiden Spielzeiten Tim Oberländer vom SC Idar-Oberstein als mitspielenden Co-Trainer von Coach Sascha Nicolay gewinnen und setzt damit sicherlich ein kleines sportliches Ausrufezeichen.







