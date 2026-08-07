Vor Derby mit TuS Mörschied II Tim Oberländer bei der Spvgg Wildenburg top integriert Sascha Nicolay 07.08.2026, 14:49 Uhr

i Daumen hoch für die Spvgg Wildenburg. Tim Oberländer gefällt es bei seinem neuen Verein. Am Sonntag (16 Uhr) steht das Derby gegen den TuS Mörschied II in Schauren auf dem Plan. Sascha Nicolay

Dem neuen Co-Trainer der Spvgg Wildenburg, Tim Oberländer, ist es überhaupt nicht schwer gefallen, sich bei seinem neuen Klub einzuleben. Am Sonntag steht für ihn und seine Mannschaft in Schauren das Derby gegen den TuS Mörschied II auf dem Programm.

Die Fußball-A-Klasse Birkenfeld geht in den zweiten Spieltag. Seine erste Partie bestreitet der letzte Woche spielfreie Bollenbacher SV, der um 15 Uhr in Kirchenbollenbach den TuS Hoppstädten zu einem Duell zweier vermeintlicher Spitzenteams empfängt.







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