Vor Derby mit TuS Mörschied II
Tim Oberländer bei der Spvgg Wildenburg top integriert
Daumen hoch für die Spvgg Wildenburg. Tim Oberländer gefällt es bei seinem neuen Verein. Am Sonntag (16 Uhr) steht das Derby geg
Daumen hoch für die Spvgg Wildenburg. Tim Oberländer gefällt es bei seinem neuen Verein. Am Sonntag (16 Uhr) steht das Derby gegen den TuS Mörschied II in Schauren auf dem Plan.
Sascha Nicolay

Dem neuen Co-Trainer der Spvgg Wildenburg, Tim Oberländer, ist es überhaupt nicht schwer gefallen, sich bei seinem neuen Klub einzuleben. Am Sonntag steht für ihn und seine Mannschaft in Schauren das Derby gegen den TuS Mörschied II auf dem Programm.

Lesezeit 3 Minuten
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