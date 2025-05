Das Pokalinale am Donnerstag in Hammerstein gegen den SV Buhlenberg wird das vorletzte Spiel sein, dass Christian Mayer als Co-Trainer des SV Mittelreidenbach bestreitet. Danach steht nur noch die abschließende A-Klasse-Partie zu Hause gegen die Spvgg Wildenburg auf dem Programm. Mayer will eine Pause einlegen. Auf der Suche nach einem Nachfolger als Co-Coach ist der SV Mittelreidenbach fündig geworden.

Trainer Florian Herzog wird in Zukunft assistiert von Tim Hartenberger. Mit ihm kommt sein Bruder Tom nach Mittelreidenbach. „Aber nur Tim ist Co-Trainer“, lacht Herzog. Beide Hartenbergers spielen derzeit bei Ligakonkurrent SV Niederwörresbach und sie fangen in Mittelreidenbach einige Abgänge auf, die der SVM verkraften muss. So wechsel beispielsweise zusammen mit Torjäger Marcel Müller Naoh Bailey zum VfL Simmertal, und Marcel Werle schließt sich dem TuS Kirschweiler an.