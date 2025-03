Mit der zweiten Niederlage in Folge muss die SG Soonwald an der Tabellenspitze der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach abreißen lassen. Der VfL Rüdesheim ist nun Zweiter.

Unangefochten mit 50 Punkten liegt der TuS Winzenheim auf Tabellenplatz eins der Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach. Erneut sehr souverän präsentierte sich der TuS auf eigenem Platz und triumphierte mit 4:0 gegen die SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II. Weiterhin im Titelrennen dabei ist der formstarke VfL Rüdesheim, der sein Heimspiel gegen den TuS Hackenheim II für sich entschied und sich mit jetzt 45 Punkten auf den zweiten Rang verbesserte. Dagegen büßte die SG Soonwald beim 0:1 auf eigenem Platz gegen Karadeniz Bad Kreuznach wichtige Punkte im Kampf um Meisterschaft und Aufstiegsrunde ein und fällt mit nun 44 Punkten auf Platz drei zurück. Zu einem umjubelten Heimsieg kam Schlusslicht SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II, das den SV Medard mit 6:3 besiegte und im Abstiegskampf etwas Hoffnung schöpfen kann.

SG Eintracht Bad Kreuznach II – SG Alsenztal 0:1 (0:1). Durch einen von Lars Weingärtner verwandelten Freistoß ging die SG Alsenztal früh in Führung (3.). Danach versuchte die Eintracht alles, um zum Ausgleich zu kommen, doch die Gäste brachten ihren Sieg über die Zeit. Kurz vor Spielende zeigte der Unparteiische einem Eintracht-Spieler nach grobem Foulspiel noch die Rote Karte. „Wir haben es trotz zahlreicher Chancen nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Es war mehr drin“, bilanzierte Eintracht-Trainer Sandro Schlitz enttäuscht. Das Spiel war mehrere Minuten unterbrochen gewesen, da es verbale Auseinandersetzungen gegeben hatte.

SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim II – SV Medard 6:3 (3:1). Lange hatten die Fans der Merxheimer Reserve auf den ersten Heimsieg warten müssen, nun war es so weit. Christian Drehkopf (9., 50.), Tobias Petre (40., 65.), Nils Menschel (45.) und Nachwuchsspieler Noah Engisch (57.) schossen den Sieg heraus. Für die Medarder traf der gut aufgelegte Steven Zeiss (6., 55., 88.) gleich dreimal. „Die Hoffnung lebt wieder“, sagte der Merxheimer Trainer Tobias Petersen mit Blick auf den Kampf um den Klassenverbleib. Sein Team hatte sich vom frühen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen lassen. Der Coach lobte zudem: „Wir haben überaus fokussiert agiert und den Gegner wirkungsvoll unter Druck gesetzt.“

TuS Pfaffen-Schwabenheim II – FC Bad Sobernheim 0:2 (0:2). Yannick Giloy brachte die Felkestädter früh in Front (5.) und legte mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter nach (29.). Energisch drängten die Rheinhessen auf den Ausgleich und hatten kurz vor Spielende zwei Großchancen, doch ein Ball traf nur die Latte, und einmal parierte der Bad Sobernheimer Schlussmann Christopher Messer glänzend. Trotz der Niederlage zeigte sich TuS-Coach Serkan Kural nicht unzufrieden. „Wir haben taktisch sehr gut gestanden und wenig zugelassen“, resümierte Kural, der zwei individuelle Abwehrfehler beklagte, die sein Team ins Hintertreffen gebracht hatten. „Trotzdem wäre ein Punkt drin gewesen. Aber wenn man hinten steht, fehlt eben manchmal das Glück“, sagte Kural.

TuS Roxheim – TSV Hargesheim 0:2 (0:1). Im Derby nahmen die Gäste die Punkte mit auf den kurzen Heimweg. Mit einem sehenswerten und unhaltbaren Freistoß brachte Silas Ofridopoulos den TSV in Führung (9.). In der 68. Minute machte Ioannis Ofridopoulos mit seinem Treffer den Derby-Sieg perfekt. Bitter für die Roxheimer war der Ausfall von Nicolai Spira, der sich ohne gegnerisches Zutun verletzte und womöglich längere Zeit ausfallen könnte. TuS-Spielertrainer Julian Reimann zeigte sich vom Ergebnis „sehr ernüchtert“. Im Training lässt sich seine Mannschaft stets positiv motivieren. „Doch das, was wir uns vornehmen, kriegen wir einfach nicht aufs Parkett“, bedauerte Reimann.

SG Gräfenbachtal – TSV Langenlonsheim/Laubenheim 2:0 (1:0). Die Hausherren legten einen Blitzstart hin. Tim Steinbach brachte den Ball aus dem Mittelfeld mit feinem Zuspiel direkt auf Finn Zimmermann, der in den Strafraum eindrang und den Ball Jean Lantau punktgenau zurücklegte, der mit einem Schuss hoch ins Eck abschloss (4.). „Nach diesem wunderbaren Angriff riss der Faden bei beiden Mannschaften abrupt ab, und das Spiel wurde zerfahren“, wunderte sich SG-Coach Heiko Meisenheimer, dessen angespannte Nerven sich schließlich beim Siegtreffer von Luca Ender beruhigten (70.).

VfL Rüdesheim – TuS Hackenheim II 2:0 (1:0). Eine von seiner Elf überlegen geführte Partie konnte VfL-Spielertrainer Baris Yakut von der Seitenlinie aus verfolgen. In der 20. Minute brachte Cihan Yakut den VfL in Führung, die Alen Nurkovic in der 50. Minute zum 2:0 ausbaute. „In der ersten Hälfte haben wir noch einiges zugelassen, doch nach dem Wechsel war der Gegner nur noch bei Standards gefährlich“, lobte Baris Yakut die „sehr gute Vorstellung der Jungs“.

TuS Winzenheim – SG Meisenheim/Desloch/Lauschied II 4:0 (2:0). Mit einem aus 20 Metern ins lange rechte Eck verwandelten fulminanten Freistoß brachte Klaudio Rexhepi den TuS in Front (25.) und legte kurze Zeit später nach (31.). Im zweiten Durchgang trafen Merdan Köse (51.) und Enes Softic (69.) zum deutlichen Erfolg. „Wir haben das Spiel über weite Strecken dominiert, doch die Meisenheimer haben dagegengehalten und waren vor allem bei Kontern gefährlich“, resümierte Sebastian Grünewald, der Abteilungsleiter des TuS. Er freute sich über die Leistung seines Torwarts Salih Tamr, der in der 40. Minute einen flach und platziert geschossenen Elfmeter eines Meisenheimers glänzend parierte.

SG Soonwald – Karadeniz Bad Kreuznach 0:1 (0:1). Gegen ein kämpferisch starkes Team von Karadeniz tat sich der Tabellenzweite schwer. Mihai Tanase erzielte das Tor des Tages für die Gäste (11.). „Wir haben die Dinger einfach nicht reingemacht“, erkannte Soonwald-Trainer Lars Flommersfeld, der sich auch über den von ihm verschossenen Elfmeter in der 60. Minute ärgerte. Ebenso über das „Zeitspiel und die Schauspielerei“ einiger gegnerischer Spieler. Nach dem Platzverweis von Karadeniz-Stürmer Tanase (71.) wegen grobem Foulspiels spielten die Soonwälder nur noch auf ein Tor, schafften aber den Ausgleich nicht mehr.