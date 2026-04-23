Für den SV Weiersbach wird es immer schwieriger, den A-Klasse-Abstieg zu verhindern. Auch gegen die Spvgg Fischbach gab es keine Punkte. In der B-Klasse präsentierte sich die SG Niederhambach/Schwollen weiter meisterlich.
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Von der A- bis zur C-Klasse wurde am Dienstag- und Mittwochabend im Kreis Birkenfeld Fußball gespielt. Dabei dürfte wohl eine Entscheidung im Abstiegskampf der A-Klasse gefallen sein. Der SV Weiersbach konnte nämlich seinen Zehn-Punkte-Rückstand nicht verkürzen und steckte die nächste Niederlage ein.