Meister gewinnt weiter SV Weiersbach verliert im Abstiegskampf erneut Sascha Nicolay 23.04.2026, 14:57 Uhr

i Auch der Altmeister im Kasten konnte die Niederlage des SV Weiersbach gegen die Spvgg Fischbach nicht verhindern. Marco Schmidt kassierte drei Gegentore gegen die "Eulen". Hähn Joachim. Joachim Hähn

Für den SV Weiersbach wird es immer schwieriger, den A-Klasse-Abstieg zu verhindern. Auch gegen die Spvgg Fischbach gab es keine Punkte. In der B-Klasse präsentierte sich die SG Niederhambach/Schwollen weiter meisterlich.

Von der A- bis zur C-Klasse wurde am Dienstag- und Mittwochabend im Kreis Birkenfeld Fußball gespielt. Dabei dürfte wohl eine Entscheidung im Abstiegskampf der A-Klasse gefallen sein. Der SV Weiersbach konnte nämlich seinen Zehn-Punkte-Rückstand nicht verkürzen und steckte die nächste Niederlage ein.







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