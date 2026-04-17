Abstiegskampf in der A-Klasse SV Weiersbach und SV Mittelreidenbach rechnen noch Sascha Nicolay 17.04.2026, 12:17 Uhr

i Der SV Weiersbach hat den Kampf gegen den Abstieg noch nicht aufgegeben, der TuS Hoppstädten fightet um den zweiten Platz, der zu Aufstiegsspielen zur Bezirksliga berechtigt. Stefan Ding

Zehn Zähler Rückstand bei noch 18 zu vergebenden Punkten muss der SV Mittelreidenbach aufholen, um die A-Klasse zu halten. Doch die Hoffnung und der Kampfesmut sind – wie beim SV Weiersbach – noch wach.

Aus der Fußball-A-Klasse Birkenfeld steigen in dieser Saison definitiv genau drei Mannschaften ab, und derzeit sieht es so aus, als seien der SV Weiersbach (20 Punkte/ 23 Spiele), der SV Mittelreidenbach (17/ 24) und der SV Heimbach (14/ 24) schon etwas zu weit hinter den ASV Langweiler/Merzweiler (27/ 24) zurückgefallen.







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