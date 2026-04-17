Zehn Zähler Rückstand bei noch 18 zu vergebenden Punkten muss der SV Mittelreidenbach aufholen, um die A-Klasse zu halten. Doch die Hoffnung und der Kampfesmut sind – wie beim SV Weiersbach – noch wach.
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Aus der Fußball-A-Klasse Birkenfeld steigen in dieser Saison definitiv genau drei Mannschaften ab, und derzeit sieht es so aus, als seien der SV Weiersbach (20 Punkte/ 23 Spiele), der SV Mittelreidenbach (17/ 24) und der SV Heimbach (14/ 24) schon etwas zu weit hinter den ASV Langweiler/Merzweiler (27/ 24) zurückgefallen.