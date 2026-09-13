SGH-Reserve unterliegt 3:4 SV Oberhausen holt ersten Dreier beim Top-Favoriten Jens Fink 13.09.2026, 21:08 Uhr

i Da konnte sich der TSV Hargesheim (rote Trikots) noch so sehr strecken, beim ungeschlagenen Spitzenreiter VfL Simmertal gab es nichts zu holen. Michael Ottenbreit

Drei Teams waren ohne Verlustpunkt in den siebten Spieltag gegangen. Einen erwischte es völlig überraschend: Die Reserve der SG Hüffelsheim verlor gegen den SV Oberhausen.

Die Fußball-A-Klasse Bad Kreuznach hatte am siebten Spieltag einen absoluten Knaller zu bieten: Die SG Hüffelsheim II, von vielen als Titelfavorit angesehen und zuvor in sämtlichen Partien siegreich, patzte gegen den SV Oberhausen, der nach dem Abstieg aus der Bezirksliga noch nicht gewonnen hatte und nun Saisonsieg Nummer eins feierte.







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