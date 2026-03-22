Viel los in der A-Klasse BIR SV Niederwörresbach holt in Unterzahl ein 0:3 auf Stefan Götz 22.03.2026, 21:39 Uhr

i Unnertals Torwart Jens Witkowski hat alle Mühe, um sich gegen Sebastian Schöpfer, den Doppeltorschützen des TuS Hoppstädten zu behaupten. Stefan Ding

Eine tolle Aufholjagd musste der FC Bärenbach über sich ergehen lassen. Derweil sendete Schlussslicht SV Mittelreidenbach ein Lebenszeichen, und der Bollenbacher SV meldete sich im Rennen um Rang zwei an.

Tabellenführer VfR Baumholder II kam in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld zu Hause über ein 2:2 gegen die Spvgg Fischbach nicht hinaus, was den Vorsprung auf Hoppstädten (ein Spiel weniger) auf acht Punkte verringerte. Während Schlusslicht SV Mittelreidenbach und der ASV Langweiler/Merzweiler wertvolle Dreier zum Klassenerhalt sammelten, hat für Aufsteiger Unnertal (zwei Punkte in vier Spielen seit Ende der Winterpause) ebenfalls der ...







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