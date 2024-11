BSV wieder auf Platz eins SV Mittelreidenbach zwingt den FC Brücken in die Knie 17.11.2024, 00:00 Uhr

i Der Veitsrodter Daniel Will umkurvt Buhlenbergs Cedric Nikodemus. Radoslav Mehrwald kann da nicht mehr eingreifen. Hähn Joachim

Der Bollenbacher SV ist zurück an der Tabellenspitze der A-Klasse Birkenfeld. Die Mannschaft von Trainer Carsten Fuchs ist nach einem 4:1 in Fischbach wieder punktgleich mit dem FC Brücken. Doch das Spitzenduo hat drei weitere Teams im Nacken.

In der A-Klasse ist das kurze Gastspiel des FC Brücken als alleiniger Tabellenführer bereits beendet. Nach Brückens Niederlage in Mittelreidenbach steht der Bollenbacher SV – aufgrund des Torverhältnisses, das am Ende jedoch nicht zählt – wieder auf Rang eins.

