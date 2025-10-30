Kellerduell gegen SV Heimbach SV Mittelreidenbach hat Lage nicht ernst genug genommen 30.10.2025, 13:05 Uhr

i Der SV Mittelreidenbach hat am vergangenen Sonntag ein Kellerduell gegen den SV weiersbach verloren. Das soll diesmal gegen den SV Heimbach nicht passieren. Torwart Lukas Schmell hofft, diesmal nicht wieder hinter sich greifen zu müssen. Stefan Ding

Sowohl der SV Mittelreidenbach als auch der SV Heimbach laufen Gefahr, den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze zu verlieren. Deshalb ist das direkte Duell am Sonntag auf dem Mittelreidenbacher Hartplatz von großer Bedeutung

Der 14. Spieltag der Fußball A-Klasse Birkenfeld ist für zwei vom Abstieg bedrohte Teams extrem wichtig. Im direkten Duell stehen sich nämlich am Sonntag Schlusslicht SV Mittelreidenbach und der Tabellenvorletzte SV Heimbach gegenüber. Um 14.45 Uhr startet die Partie auf dem Mittelreidenbacher Hartplatz, und der Verlierer des Spiels läuft große Gefahr, den Anschluss an die Nichtabstiegsränge zu verlieren.







