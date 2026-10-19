Auszeichnung für Andreas Eid
SV Feilbingert würdigt Ehrenamtler des Jahres mit Lied
Großer Bahnhof bei der Ehrenamtspreis-Auszeichnung für Andreas Eid (hintere Reihe von links): Staffelleiter Udo Marx, Andreas Ei
Großer Bahnhof bei der Ehrenamtspreis-Auszeichnung für Andreas Eid (hintere Reihe von links): Staffelleiter Udo Marx, Andreas Eid (Club 100/2027), Kreisehrenamtsbeauftragter Werner Ehle, Kevin Hahn (Jugendtrainer), Daniel Maurer (Club 100/2026), Tim Klein-Harmeyer (Club 100/2025), Staffelleiter Jörg Beddies, Dennis Hahn (Jugendleiter) und Thomas Dubravsky, der Fußball-Kreisvorsitzende, umrahmt von Jugendspielern des SV Feilbingert.
Ehle

Zum dritten Mal in Folge stellt der Kreis Bad Kreuznach ein Mitglied im Club 100, dem legendären Ehrenamtstreff des Deutschen Fußball-Bundes. Auf Tim Klein-Harmeyer und Daniel Maurer folgt Andreas Eid, der Vorsitzende des SV Feilbingert.

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Der Ehrenamtler des Jahres kommt aus Feilbingert. Andreas Eid, der Vorsitzende des SV Feilbingert, wurde vom Kreisvorstand zum Kreisehrenamtspreisträger bestimmt. Mehr noch: Eid vertritt als einer von nur vier Ehrenamtlern den Südwestdeutschen Fußballverband im Jahr 2027 im bundesweiten Club 100.
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