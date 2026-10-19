Auszeichnung für Andreas Eid SV Feilbingert würdigt Ehrenamtler des Jahres mit Lied Olaf Paare 19.10.2026, 11:20 Uhr

i Großer Bahnhof bei der Ehrenamtspreis-Auszeichnung für Andreas Eid (hintere Reihe von links): Staffelleiter Udo Marx, Andreas Eid (Club 100/2027), Kreisehrenamtsbeauftragter Werner Ehle, Kevin Hahn (Jugendtrainer), Daniel Maurer (Club 100/2026), Tim Klein-Harmeyer (Club 100/2025), Staffelleiter Jörg Beddies, Dennis Hahn (Jugendleiter) und Thomas Dubravsky, der Fußball-Kreisvorsitzende, umrahmt von Jugendspielern des SV Feilbingert. Ehle

Zum dritten Mal in Folge stellt der Kreis Bad Kreuznach ein Mitglied im Club 100, dem legendären Ehrenamtstreff des Deutschen Fußball-Bundes. Auf Tim Klein-Harmeyer und Daniel Maurer folgt Andreas Eid, der Vorsitzende des SV Feilbingert.

Der Ehrenamtler des Jahres kommt aus Feilbingert. Andreas Eid, der Vorsitzende des SV Feilbingert, wurde vom Kreisvorstand zum Kreisehrenamtspreisträger bestimmt. Mehr noch: Eid vertritt als einer von nur vier Ehrenamtlern den Südwestdeutschen Fußballverband im Jahr 2027 im bundesweiten Club 100.







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