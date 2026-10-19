Zum dritten Mal in Folge stellt der Kreis Bad Kreuznach ein Mitglied im Club 100, dem legendären Ehrenamtstreff des Deutschen Fußball-Bundes. Auf Tim Klein-Harmeyer und Daniel Maurer folgt Andreas Eid, der Vorsitzende des SV Feilbingert.
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Der Ehrenamtler des Jahres kommt aus Feilbingert. Andreas Eid, der Vorsitzende des SV Feilbingert, wurde vom Kreisvorstand zum Kreisehrenamtspreisträger bestimmt. Mehr noch: Eid vertritt als einer von nur vier Ehrenamtlern den Südwestdeutschen Fußballverband im Jahr 2027 im bundesweiten Club 100.