Die erste Entscheidung in der Fußball-A-Klasse ist gefallen. Der SV Heimbach steht als erster Absteiger in die B-Klasse fest. Und auch für den SV Mittelreidenbach und den SV Weiersbach schwindet die Hoffnung.
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Kreis Birkenfeld. Trotz eines Remis bei der Spvgg Wildenburg hat Spitzenreiter VfR Baumholder II seinen Vorsprung (bei einem Spiel weniger) in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld auf sieben Punkte ausgebaut, da die Verfolger SV Buhlenberg (2:4 in Mörschied) und TuS Hoppstädten (3:4 in Fischbach) verloren.