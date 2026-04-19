SV Heimbach ist abgestiegen SV Buhlenberg und TuS Hoppstädten lassen Federn Stefan Götz 19.04.2026, 21:34 Uhr

i "Pippo" Arend mit einem Kopfball aus dem Fußball-Lehrbuch. Sein Bollenbacher SV ließ dem SV Weiersbach keine Chance und gewann zu Hause 7:1. Michael Greber

Die erste Entscheidung in der Fußball-A-Klasse ist gefallen. Der SV Heimbach steht als erster Absteiger in die B-Klasse fest. Und auch für den SV Mittelreidenbach und den SV Weiersbach schwindet die Hoffnung.

Kreis Birkenfeld. Trotz eines Remis bei der Spvgg Wildenburg hat Spitzenreiter VfR Baumholder II seinen Vorsprung (bei einem Spiel weniger) in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld auf sieben Punkte ausgebaut, da die Verfolger SV Buhlenberg (2:4 in Mörschied) und TuS Hoppstädten (3:4 in Fischbach) verloren.







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