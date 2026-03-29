Kampf um Platz 2 ist spannend
SV Buhlenberg und BSV sind am TuS Hoppstädten dran
Klassetreffer von Florian Decker (Mitte). Der Angreifer des Bollenbacher SV hebt die Kugel über David Hebel im Kasten der SG Rha
Klassetreffer von Florian Decker (Mitte). Der Angreifer des Bollenbacher SV hebt die Kugel über David Hebel im Kasten der SG Rhaunen/Bundenbach.
Michael Greber

A-Klasse-Birkenfeld-Tabellenführer VfR Baumholder II übersprang die Hürde TuS Mörschied II und kann sich von oben mit komfortablem Vorsprung einen spannenden Dreikampf um Platz zwei betrachten. 

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In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld bleibt der SV Buhlenberg – nach dem 3:0-Sieg im Topspiel beim Zweiten TuS Hoppstädten – zwar Dritter, verkürzte den Abstand jedoch auf einen Punkt. Davon profitierte Tabellenführer VfR Baumholder II, dessen Vorsprung, bei einem Spiel mehr, auf elf Punkte anwuchs.

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