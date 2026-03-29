A-Klasse-Birkenfeld-Tabellenführer VfR Baumholder II übersprang die Hürde TuS Mörschied II und kann sich von oben mit komfortablem Vorsprung einen spannenden Dreikampf um Platz zwei betrachten.
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In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld bleibt der SV Buhlenberg – nach dem 3:0-Sieg im Topspiel beim Zweiten TuS Hoppstädten – zwar Dritter, verkürzte den Abstand jedoch auf einen Punkt. Davon profitierte Tabellenführer VfR Baumholder II, dessen Vorsprung, bei einem Spiel mehr, auf elf Punkte anwuchs.