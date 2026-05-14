Nach Remis in Fischbach SV Buhlenberg in den Aufstiegsspielen zur Bezirksliga Sascha Nicolay 14.05.2026, 12:12 Uhr

i Die Spvgg Fischbach (in rot) und die SG Rhaunen/Bundenbach trennten sich in einem umkämpften Spiel 1:1 - und sorgten so dafür, dass der SV Buhlenberg die Aufstiegsspiele zur Bezirksliga erreicht hat. Michael Greber

Das 1:1 im Nachholspiel der A-Klasse Birkenfeld zwischen der Spvgg Fischbach und der SG Rhaunen/Bundenbach war das perfekte Ergebnis für den SV Buhlenberg. In der B-Klasse gewann Bergen gegen Hochwald.

In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld ist am Mittwochabend die letzte noch offene Frage beantwortet worden. Weil sich die Spvgg Fischbach und die SG Rhaunen/Bundenbach mit einem 1:1-Unentschieden getrennt haben, steht fest, dass der SV Buhlenberg die Aufstiegsspiele erreicht hat und dort auf den VfL Simmertal treffen wird.







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