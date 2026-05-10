Die Meisterschaft in der A-Klasse Birkenfeld ist zugunsten des VfR Baumholder II entschieden und die Absteiger stehen auch fest. Nun muss nur noch der SV Buhlenberg den zweiten Platz festzurren.
Lesezeit 5 Minuten
Der VfR Baumholder II hat in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld mit einem 5:2-Sieg gegen die SG Rhaunen/Bundenbach die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga klargemacht. Die einzig verbliebene (kleine) Restspannung liegt darin, wer am Ende den zu Aufstiegsspielen berechtigenden Platz zwei belegen wird.