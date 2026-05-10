Derbysieg gegen den FC Brücken SV Buhlenberg hält alle Trümpfe für die Aufstiegsspiele Stefan Götz 10.05.2026, 21:57 Uhr

i Erik Lutz vom VfR Baumholder II scheeint hier gleich vier Akteuren der SG Rhaunen/Bundenbach davonzutanzen. Lutz tanzte später wahrscheinlich weiter, denn sein VfR-Team wurde schließlich Meister. Stefan Ding

Die Meisterschaft in der A-Klasse Birkenfeld ist zugunsten des VfR Baumholder II entschieden und die Absteiger stehen auch fest. Nun muss nur noch der SV Buhlenberg den zweiten Platz festzurren.

Der VfR Baumholder II hat in der Fußball-A-Klasse Birkenfeld mit einem 5:2-Sieg gegen die SG Rhaunen/Bundenbach die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bezirksliga klargemacht. Die einzig verbliebene (kleine) Restspannung liegt darin, wer am Ende den zu Aufstiegsspielen berechtigenden Platz zwei belegen wird.







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