Die Verantwortlichen des TSV Hargesheim haben sich entschieden, keine Favoriten für die anstehende Saison in der Fußball-A-Klasse zu benennen. Und sie begründen das wohlüberlegt: „Es gibt keine Favoriten, da die Liga recht ausgeglichen ist.“ Und damit treffen die TSVler den Nagel auf den Kopf. Die neue Runde dürfte extrem spannend und der Verlauf der Vorsaison vermieden werden.

Da hatte sich der Durchmarsch des TuS Winzenheim schon früh abgezeichnet, und auch der VfL Rüdesheim konnte sich rechtzeitig auf die Aufstiegsrunde einrichten, die er im letzten Moment, in der Verlängerung des Elfmeterschießens, erfolgreich abgeschlossen hat. Die beiden dominierenden Mannschaften sind also aufgestiegen. Wer rückt nach? Den Dritten und Vierten der Vorsaison zu nennen, liegt auf der Hand, zumal die SG Soonwald und der FC Bad Sobernheim punktgleich mit immerhin 60 Zählern die Runde beendet haben. Lars Flommersfeld geht in sein zweites Trainerjahr bei den Soonwäldern, die seine Spielidee immer besser verinnerlicht haben. Die Bad Sobernheimer wollen ihrerseits eine bärenstarke Rückrunde in der neuen Spielzeit fortsetzen. Der bisherige Chefcoach Axel Neumann tritt kürzer, doch als Spieler wird er seine Kumpels Mareck Dörr und Dominic Kranz weiter unterstützen. Die Bad Sobernheimer nennen dann auch den Aufstieg klar als Ziel. Dafür werden sie aber besser starten müssen als in den Vorjahren.

Absteiger mit unterschiedlichen Ansätzen

Zum Überflieger könnte nach den Winzenheimern in der Vorsaison erneut ein Aufsteiger werden. Ohne Niederlage wurde die SG Hüffelsheim II Meister der B-Klasse. Verdiente Landesliga-Spieler wie Nikolai Staub, der auch als Co-Trainer von Chefcoach Marco Dörner fungiert, Fabian Stelzel, Maximilian Mathern und Paolo Walther haben sich zudem im Sommer entschieden, den Schritt mit der Ersten in die Verbandsliga nicht mitzugehen und fortan im A-Klassen-Team zu spielen. Alleine diese Personalien machen die SGH auf dem Papier zu einem starken Anwärter auf einen Spitzenplatz. Das sehen zahlreiche Kontrahenten ebenfalls so. Acht Teams heben die Hüffelsheimer in die Favoritenrolle, nur die SG Soonwald mit zehn Nominierungen wird noch stärker eingeschätzt.

Apropos Nennung der Favoriten: Gleich acht Vereine und damit exakt die Hälfte der Liga erhalten ein Favoritenmandat. Das stützt eindeutig die Hargesheimer These – zumal auch dem TSV zugetraut wird, oben anzuklopfen. Genannt werden auch die Bezirksliga-Absteiger. Der TuS Waldböckelheim vertraut beim Neuanfang auf bewährte Kräfte, die Simmertaler versuchen es mit einem mächtigen Umbruch und in Enes Softic mit einem neuen Coach.

Sind die Neulinge stark genug für die A-Klasse?

Spannend wird die Rolle der Neulinge sein: Wie die Hüffelsheimer Zweite waren auch Bavaria Ebernburg (ohne Niederlage) und die SG Nordpfalz (nur eine Niederlage) zu gut für die B-Klasse. Doch reicht es auch für die A-Klasse? Der Sprung ist groß, und beide müssen Abgänge verkraften. Den Klassenverbleib als Ziel auszurufen, erscheint realistisch. Das gilt auch für einige andere, vermeintlich etablierte Vereine. Zumal ein Blick in die Vergangenheit zeigt, dass es in der ausgeglichenen A-Klasse schnell ein böses Erwachen geben kann. Der TuS Roxheim, der in der Vorsaison lange der einzige Verein war, der die Winzenheimer bezwingen konnte, musste am Ende absteigen.

Die Eintracht-Zweite war auf den letzten Drücker an den Roxheimern vorbeigezogen. Auch für sie wird es wieder eine schwere Saison. Nachbar Karadeniz Bad Kreuznach möchte dagegen an die gute Rückrunde anknüpfen, in der in Bahri Bayir ein renommierter Spielertrainer übernommen hat. Apropos Trainer: Auch in dieser Saison fällt wieder die hohe Dichte an namhaften Coaches auf. Zurück im Fußballkreis Bad Kreuznach ist Alexander Raab, der gemeinsam mit Sohn Nils den SV Medard übernommen hat. Sein Ex-Klub, die SG Alsenztal, vertraut weiter auf Lars Weingärtner, der schon mal im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen gespielt hat. 2014 war das. 2025 möchte er mit seinem Team in der A-Klasse Bad Kreuznach eine gute Figur abgeben.