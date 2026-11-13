Der tolle Lauf des FC Brücken Stanislav Gonscharik hat taktischen Ansatz verändert Sascha Nicolay 13.11.2026, 12:29 Uhr

i Der FC Brücken (in blau) hat einen Lauf, den er auch am Sonntag beim Rückrundenauftakt beim SV Medard fortsetzen möchte. Stefan Ding

In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld gehört der FC Brücken zu den positiven Überraschungen. Anders als selbst erwartet, spielt das Team von Spielertrainer Stanislav Gonscharik um den Aufstieg in die Bezirksliga mit.

Am Wochenende startet Fußball A-Klasse Birkenfeld in die Rückrunde, und es stehen einige interessante Begegnungen auf dem Spielplan. Neben Derbys zwischen dem SV Niederwörresbach und dem TuS Mörschied II, der SG Niederhambach/ Schwollen gegen den TuS Niederbrombach und der SG Perlbachtal gegen den ASV Langweiler/Merzweiler, kommt es auch zu zwei Duellen um die Aufstiegsräng.







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