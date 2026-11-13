In der Fußball-A-Klasse Birkenfeld gehört der FC Brücken zu den positiven Überraschungen. Anders als selbst erwartet, spielt das Team von Spielertrainer Stanislav Gonscharik um den Aufstieg in die Bezirksliga mit.
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Am Wochenende startet Fußball A-Klasse Birkenfeld in die Rückrunde, und es stehen einige interessante Begegnungen auf dem Spielplan. Neben Derbys zwischen dem SV Niederwörresbach und dem TuS Mörschied II, der SG Niederhambach/ Schwollen gegen den TuS Niederbrombach und der SG Perlbachtal gegen den ASV Langweiler/Merzweiler, kommt es auch zu zwei Duellen um die Aufstiegsräng.